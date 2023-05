Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kupfer befindet sich seit kurzem in einem Aufwärtstrend, so die Experten von XTB.



Ein Blick auf den D1-Chart zeige, dass der Preis erneut von dem wichtigen Unterstützungsbereich bei 8.450 Dollar abgeprallt sei. Die grün markierte Zone sei das Ergebnis der unteren Grenze der 1:1-Struktur sowie des 50% Fibonacci-Retracements der jüngsten Aufwärtsbewegung. Darüber hinaus sei eine lokale Doppelboden-Formation zu erkennen. In Anbetracht dessen könnte man erwarten, dass sich der Preis von den aktuellen Niveaus aus nach oben bewege. Potenzielle Ziele lägen bei 9.080 und 9.380 Dollar. (02.05.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Kupfer COMEX Rolling



mehr >