Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einem mageren Plus von 2,6 Prozent im vergangenen Jahr gab der Kupferpreis in den ersten Tagen des neuen Jahres leicht nach, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Hoffnung auf höhere Preise berge auch der Rückgang des Kupferangebots. In den von der Shanghai Futures Exchange überwachten Lagerhäusern seien die Bestände seit Februar vergangenen Jahres um fast 90 Prozent auf 30.905 Tonnen gesunken. Zugleich sei die chinesische Nachfrage 2023 um 3,2 Prozent gestiegen, nachdem das Land seine rigide Null-Covid-Politik aufgegeben habe. Flankiert worden sei diese Entwicklung von einem Anstieg der Importe unverarbeiteten Kupfers um 35 Prozent von April bis November.Für eine Verknappung des Kupferangebots spreche auch die stotternde Produktion in den wichtigen Produzentenländern Chile und Peru. Da dem Industriemetall dank seiner hervorragenden Leitfähigkeit eine bedeutende Rolle bei der E-Mobilität und der Energiewende zukomme, dürfte die Nachfrage unterstützt bleiben - mit entsprechend guten Chancen auf höhere Preise im Jahr 2024 und darüber hinaus. (Ausgabe vom 05.01.2024) (08.01.2024/ac/a/m)