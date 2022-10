Paris (www.aktiencheck.de) - Das rote Industriemetall kommt nicht aus dem Tal der Tränen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Angebotsdefizit vorausKurzfristig werde sich Kupfer kaum aus dieser Zwickmühle befreien können; 2023 könnte sich die Lage allerdings ändern. Dann könnte der Markt laut der Ratingagentur Fitch in ein Defizit rutschen, das sich bis zum Ende des Jahrzehnts auf rund neun Millionen Tonnen ausweiten könnte. Zu den wichtigsten Nachfragetreibern zähle der wachsende Bedarf für den Übergang zur Elektromobilität: Während in herkömmlichen Automobilen 20 bis 25 Kilogramm Kupfer verbaut würden, würden Hybrid- beziehungsweise Elektrofahrzeuge mehr als das Doppelte benötigen. (04.10.2022/ac/a/m)