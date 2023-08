Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kupfer dürfte in den nächsten Jahren einer der wichtigsten Rohstoffe sein, um die Elektrifizierung der Welt voranzutreiben, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem Kupfer im Juli 2022 bei 6.903 USD pro Tonne sein Verlaufstief markiert habe, hätten die Bullen wieder das Ruder übernommen. Es sei eine Rally von fast 40% bis zum Jahreshoch bei 9.601 USD gefolgt. Seitdem habe sich der Kurs bis vergangenen Freitag in einer Konsolidierung befunden. Zum Wochenauftakt habe das Metall aber plötzlich die Abwärtstrendlinie übersprungen und den Tag mit einem Plus von mehr als 2% beendet. Damit könnte der Weg nun vorerst bis zum April-Hoch bei 9.249 USD frei sein. Anschließend rücke das Jahreshoch in den Fokus. Könne Kupfer sogar dieses Hoch überwinden, dürfte das dadurch entstehende Kaufsignal den Preis erstmals seit Juni 2022 wieder in den fünfstelligen Bereich schieben.Das Chartbild habe sich mit dem Ausbruch über die seit Januar intakte Abwärtstrendlinie deutlich aufgehellt. Bestätige sich dieser, könnte der Kupferpreis bald wieder über 10.000 USD pro Tonne stehen. (01.08.2023/ac/a/m)