Paris (www.aktiencheck.de) - Der Kupferpreis ( ISIN XC0005705501 WKN COM007 ) ist erstmals seit April vergangenen Jahres wie der über die Marke von 9.000 Dollar je Tonne gestiegen; allein seit Mitte Februar beläuft sich das Plus auf rund 12 Prozent, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Beflügelt werde der Kurs derzeit unter anderem von den Beeinträchtigungen in mehreren Bergwerken, die für eine unerwartete Verknappung des Angebots sorgen würden. Chinas Kupferhütten etwa würden aufgrund eines Mangels an Kupferkonzentrat defizitär arbeiten. Um gegenzusteuern, hätten sich mehrere große Akteure in der vergangenen Woche geeinigt, ihre Produktion zu kürzen und die Inbetriebnahme neuer Projekte zu verschieben.Zudem sei bereits im Dezember die Mine Cobre Panama, die größte in Mittelamerika, wegen Protesten der Bevölkerung vorläufig stillgelegt worden. In Chile, dem mit 23 Prozent der weltweiten Reserven größten Kupferproduzenten der Welt, würden derweil die Kupfergehalte sinken. Zugleich leide der Andenstaat nach wie vor unter Wasserknappheit, die die Kupferherstellung erschwere. Auch in Peru, dem zweiten Top-Produzenten neben Chile, würden Proteste immer wieder die Produktion lahmlegen. Erschwerend komme hinzu, dass auf absehbare Zeit keine neuen Projekte an den Markt kommen würden - bei schon jetzt weltweit niedrigen Lagerbeständen. Das sich angesichts dieser Gemengelage abzeichnende Angebotsdefizit treffe auf einen zunehmen den Bedarf. Allein die Bereiche E-Mobilität und erneuerbare Energien würden inzwischen auf einen Anteil von 12 Prozent kommen, der auf Sicht der kommenden zwei Jahre auf 15 Prozent steigen dürfte. Und: Der Bedarf im Boom-Markt künstliche Intelligenz mit ihrem enormen Energiebedarf sei darin noch nicht einmal berücksichtigt. (22.03.2024/ac/a/m)