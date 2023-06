Paris (www.aktiencheck.de) - Der monatlich vom Institut der deutschen Wirtschaft veröffentlichte Industriemetallpreis-Index, der die für deutsche Verarbeiter maßgeblichen Industrie- und Edelmetalle erfasst, ist im Mai auf den niedrigsten Wert seit September 2021 gesunken, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Reich der Mitte könnte Richtung vorgebenUnterstützung geboten hätten vor allem die höher als erwarteten Kupferimporte Chinas. Die Nachfrage sowohl nach Kupfererz als auch nach raffiniertem Kupfer habe im Mai im Vergleich zum Vormonat signifikant angezogen. Die Einfuhren von Kupfererz hätten sogar ein neues Rekordhoch erreicht. China-Kenner würden die Hoffnung hegen, dass die Konjunktur beim weltweit wichtigsten Nachfrager im Laufe des zweiten Halbjahrs wieder an Dynamik gewinnen könnte. Da kürzlich sowohl vom Dienstleistungssektor als auch vom verarbeitenden Gewerbe rückläufige Zahlen gemeldet worden seien, würden sie nun verstärkt mit fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen rechnen, die der schwächelnden Konjunktur auf die Sprünge helfen sollten. Als erster Schritt gelte die am Dienstag erfolgte Zinssenkung der chinesischen Zentralbank. Es sei die erste Senkung seit August 2022 gewesen. Ein weiteres positives Signal für den Kupferpreis sei ebenfalls aus dem Reich der Mitte gekommen: Die Lagerbestände an der Shanghaier Terminbörse seien seit Ende Februar gefallen. Bleibe Peking auf Kurs, könnte sich der Kupferpreis weiter erholen. (26.06.2023/ac/a/m)