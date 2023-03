Während die Industrieproduktion im Januar und Februar um 2,4 Prozent im Jahresvergleich gestiegen sei, habe der chinesische Einkaufsmanagerindex der Industrie zuletzt um 2,5 auf 52,6 Punkte zugelegt und den höchsten Wert seit April 2012 erreicht. Das Barometer für die Dienstleister habe um 1,9 auf 56,3 Punkte zugelegt und damit so hoch wie seit knapp zwei Jahren nicht mehr gelegen.



Für einen mittelfristig deutlich steigenden Bedarf sorge zudem die Energiewende, die ohne Kupfer nicht zu realisieren sei. Ob Elektromobilität, Stromnetze oder Energiespeicher: Die Nachfrage nach dem Übergangsmetall dürfte sukzessive zulegen. Allein E-Autos würden die drei- bis vierfache Menge an dem Rotmetall wie klassische Verbrennerfahrzeuge benötigen.



Die steigende Nachfrage treffe auf zurückgehende Lagerbestände in London, die im Februar auf nur noch rund 64.000 Tonnen zurückgegangen seien. Dennoch dürfte ohne eine nachhaltige Lösung der Bankenkrise das Potenzial des Kupferkurses recht begrenzt sein. Anleger mit längerem Atem könnten hingegen mögliche Rücksetzer für einen ersten Positionsaufbau nutzen.







Das konjunktursensitive Industriemetall sei im Wochenverlauf ordentlich unter Druck geraten. Der Kollaps der Silicon Valley Bank habe die positiven Nachrichten aus China in den Hintergrund gerückt. Im Reich der Mitte, das mit einem weltweiten Anteil von mehr als 50 Prozent den wichtigsten Kupfer-Nachfrager darstelle, komme die Industrie im Zuge der Abkehr von der Null-Covid-Politik allmählich wieder in Schwung.