"Für ein flächendeckendes Angebot von selbstlernenden Assistenz-Programmen bedarf es einer Umstellung der IT-Infrastruktur in Datenzentren von Central Processor Units (CPUs) auf eben diese GPUs. Auch hier stehen wir erst am Anfang einer mehrjährigen strukturellen Anpassung", laute die Einschätzung von Daniel.



Marktführer bei GPUs sei NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422): Laut Top500.org statte das Unternehmen 361 der 500 leistungsstärksten Supercomputer der Welt mit Prozessoren aus. "Die Produkte von NVIDIA gelten derzeit als Goldstandard für die Weiterentwicklung selbstlernender Programme", erkläre Daniel. Ein Investmentgeheimtipp sei NVIDIA somit längst nicht mehr. Auch die vieldiskutierte Frage, ob sich Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747), Google - Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) oder BAIDU (ISIN US0567521085/ WKN A0F5DE) mit ihren KI-Chatbots durchsetzen würden, stehe für den MainFirst-Portfoliomanager nicht im Vordergrund.



"Vielmehr haben wir in eine Vielzahl von Halbleiterunternehmen und Softwaredienstleistern entlang der Wertschöpfungskette investiert", verrate er. "Insbesondere erwarten wir, dass der Bedarf an Hochleistungsprozessoren sowie an Software zur strukturierten Verarbeitung und zum Schutz riesiger Datenmengen zunehmen dürfte." Unter anderem stünden daher die Unternehmen TSMC (ISIN US8740391003/ WKN 909800), ASML (ISIN NL0010273215/ WKN A1J4U4), Advantest (ISIN JP3122400009/ WKN 868805), Crowdstrike (ISIN US22788C1053/ WKN A2PK2R) und Zscaler (ISIN US98980G1022/ WKN A2JF28) auf seiner Beobachtungsliste.



"Natürlich geht die Entwicklung weiter - die Diskussion, wie die Gesellschaft mit KI umgehen soll und will, ist in vollem Gang. In vielen Bereichen wird KI Arbeitsschritte erleichtern oder komplett übernehmen können", prognostiziere Daniel. Die Erwartung, dass sein eigener Arbeitsplatz von KI übernommen werden könnte, teile er nicht: "Portfoliomanagement zählt zu den Bereichen, die KI-basiertes Wissen heranziehen und nutzen können. Machine-Learning-Programme sind bei manchen Asset-Managern bereits seit Jahrzehnten im Einsatz. Datenanalyse, Erkennung von Markttrends, Risikoanalyse, Portfoliooptimierung etc. werden maschinenbasiert potenziell erleichtert. Bei MainFirst nutzen wir allerdings keine solchen Programme oder Analysen."



Die finale Titelauswahl halte Daniel für am besten in menschlicher Hand aufgehoben: "Dank der vielen Faktoren am Aktienmarkt und der komplexen Verflechtungen weltweit finden ständig zu viele Verschiebungen statt, die es immer wieder neu zusammenzuführen und zu gewichten gilt." (14.08.2023/ac/a/m)







