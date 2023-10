Zahl der maßgeblichen Akteure sei überschaubar



Zum jetzigen Zeitpunkt sehe der Experte von ODDO BHF AM verschiedene maßgebliche Akteure: Google*, die Top 10 der weltweiten Pharmaunternehmen, die Top 10 der US-Biopharmaunternehmen sowie Unternehmen, die wie Benevolent AI (ISIN: LU2355630455, WKN: A3CTVP, Ticker-Symbol: 2XA) in Europa sowie Recursion (ISIN: US75629V1044, WKN: A3CM1C, NASDAQ-Symbol: RXRX) Relay (ISIN: US75943R1023. WKN: A2P9AA,

NASDAQ-Symbol: RLAY) oder Schrodinger (ISIN: US80810D1037, WKN: A2PY7M, Ticker-Symbol: 43Z, NASDAQ-Symbol: SDGR) in den USA speziell für den Einsatz von KI für die Medikamentenentwicklung gegründet worden seien. Google profitiere Prunas zufolge vom "first mover advantage". Der Konzern habe 2014 in Großbritannien DeepMind übernommen, das eine Vorhersage der Struktur von Proteinen anhand ihrer Aminosäuresequenzen ermögliche, und 2017 die Studie "Baseline" gestartet, in deren Rahmen eine Kohorte von 10.000 Freiwilligen rekrutiert und überwacht werde. KI diene hier dazu, alle genetischen, medizinischen und verhaltensbezogenen Informationen zu sammeln, um mögliche Krankheiten frühzeitig zu erkennen.



Big Pharma und US Biotech



Die zehn größten Pharmaunternehmen der Welt hätten allesamt strategische Übernahmen von Start-ups im KI-Bereich getätigt. Anschließend seien diese "digitalen" Goldstücke in die internen, seit Jahrzehnten analog ablaufenden F&E-Prozesse integriert worden. "Mit Blick auf die großen kulturellen und operativen Unterschiede dieser Übernahmen überrascht es kaum, dass die Integration mit sehr unterschiedlichem Erfolg verlief", schreibe Prunas. Unternehmen aus den Top 10 der US-Biopharmabranche wie Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN), Regeneron (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) oder Vertex Pharmaceuticals (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, NASDAQ-Symbol: VRTX) hätten die Vorteile des innovativen Zusammenspiels aus der KI-Technologie und Biotech erkannt. "Amgen hat beispielsweise das Programm "BioNext" ins Leben gerufen, das es ermöglicht, mithilfe generativer KI aus einem Universum von über 100.000 Varianten gezielt die gewünschten Antikörper zu entwickeln und damit die Entwicklungszeit für entsprechende neue Medikamente um mehr als die Hälfte zu verkürzen", erläutere der Investmentexperte.



Markt sortiert sich neu



"Noch aber konkurrieren verschiedene Akteure um diesen bedeutsamen Markt. Am Ende dieses Wettbewerbs könnten wie seinerzeit in den 1990er bei den Internetsuchmaschinen einige wenige Gewinner und viele Verlierer stehen", so Prunas. Damals sei der Markt durch den massiven Wettbewerb insbesondere zwischen Google, MSN, Netscape und Yahoo! geprägt gewesen, aus dem schließlich Google als Quasi-Monopolist hervorgegangen sei. "Künstliche Intelligenz wird zu einer ähnlichen Entwicklung im Bereich der Arzneimittel beitragen", sei Prunas überzeugt.



