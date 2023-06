Die Gesamtinflation sei aktuell rückläufig, aber nach wie vor zu hoch, und diese Tatsache zwinge die Notenbanken weiterhin zu einer restriktiven Geldpolitik. "Wichtiger ist jedoch die Kerninflation - also die Preisentwicklung ohne Lebensmittel und Energiekosten. Auch diese ist zwar rückläufig, aber mit 5,3 Prozent noch immer auf einem viel zu hohen Niveau. Das langfristige Ziel der Notenbanken liegt ja bei 2 Prozent, davon sind wir weit entfernt", so Dürnberger. Eine Gefahr würden natürlich hohe Lohnabschlüsse bleiben. Hier hole Europa gegenüber den USA gerade stark auf, wenn man sich die Entwicklung der Stundenlöhne ansehe.



Geldpolitik: Erste Zinssenkungen der FED im nächsten Jahr erwartet



Die US-Notenbank FED pausiere derzeit in ihren Zinsschritten. Sie sei aber nach wie vor bereit, den Leitzins weiter zu erhöhen. Insgesamt sollte das Zinshoch aber langsam erreicht sein. Der Markt erwarte von der FED im Jahr 2024 erste Zinssenkungen und zwar im Ausmaß von rund 1,5 Prozent. Der Leitzins der EZB liege aktuell bei 4 Prozent. Aktuell würden aber noch ein bis zwei weitere Zinsschritte im Umfang von jeweils 0,25 Prozent erwartet. Was das nächste Jahr betreffe, würden in Europa - im Gegensatz zur USA - noch keine Zinssenkungen erwartet. "Am Zinsgipfel angekommen sind wir zwar vermutlich noch nicht, aber wir sind wohl zumindest in der Nähe davon", resümiere Spängler-Vorstand Nils Kottke.



Kapitalmärkte: US-Aktien hätten wieder die Nase vorn



Wie sehe es an den Kapitalmärkten aus? Konjunktursorgen stünden weiterhin im Mittelpunkt. Was die Aktienkurse betreffe, hätten die Märkte derzeit aber noch nicht reagiert. "Generell ist aber zu sagen: US-Aktien haben wieder die Nase vorne", so Asset Manager Dürnberger. "Insbesondere am amerikanischen Markt sehen wir in den letzten Monaten eine sehr gute Entwicklung, diese ist aber von nur wenigen Technologie-Titeln wie Nvidia oder Meta getragen - die Breite fehlt." Vor allem Unternehmen im KI-Umfeld würden also extreme Wertentwicklungen sehen. Hier könnten sich aber vereinzelt auch Blasen bilden und es sei durchaus Vorsicht geboten. Dennoch werde Künstliche Intelligenz sicher ein langfristiges Thema sein und einen positiven Beitrag zur Kapitalmarktentwicklung liefern.



Auch in Deutschland würden die Zuwächse auf den starken Kursen von nur wenigen großen Unternehmen basieren. Die Kursschere zwischen großen und kleinen Unternehmen sei hier nochmals weiter auseinander gegangen. Gut entwickelt hätten sich vor allem Branchen wie Reise und Freizeit, Technologie oder Einzelhandel. Deutlich schlechter sehe es bei Immobilien, Grundressourcen sowie Öl und Gas aus. "Dies spricht auch für eine Diversifizierung im Aktienportfolio", betone Dürnberger. (29.06.2023/ac/a/m)





Salzburg (www.aktiencheck.de) - Der amerikanische Aktienmarkt hat in den letzten Monaten einen fulminanten Aufschwung erlebt, allerdings wurde dieser nur von wenigen großen Technologie-Unternehmen getragen. Das große Thema Künstliche Intelligenz wirkt hier derzeit wie eine Art Kapitalmarkt-Doping. Die Frage ist, ob dies für einen nachhaltigen Aufwärtstrend reicht, so Nils Kottke, Vorstandsmitglied im Salzburger Bankhaus Spängler.Die Märkte und damit auch die Anleger würden jedenfalls weiterhin unsicheren Zeiten entgegenblicken, würden die Experten der ältesten Privatbank Österreichs in ihrem aktuellen Kapitalmarktausblick erklären."Was die Konjunktur betrifft, ist der Markt zurückhaltender als der Internationale Währungsfonds IWF. Spannend werden die aktuellen Quartalsergebnisse der Unternehmen", so Markus Dürnberger, Asset Manager im Bankhaus Spängler. "Wir rechnen damit, dass die Konjunktur-Schätzungen für die zweite Jahreshälfte nach unten korrigiert werden müssen, denn ein stärkeres Wachstum in den kommenden sechs Monaten gibt der Zinsmarkt momentan nicht wirklich her."Inflation: Noch weit entfernt vom Ziel der Notenbanken