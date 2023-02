Google oder Microsoft?



Das Interesse von Microsoft, Alphabet und Meta Platforms (META.US) an KI liege auf der Hand und habe mit der Verbesserung von Browsern, der Monetarisierung von Nutzerdaten, der schnelleren und effizienteren Entwicklung von Software und der Entwicklung des Metaverse zu tun, das letztlich als "Drehscheibe" für künstliche Intelligenz zusätzlich zu VR/AR-Technologien dienen solle. Die Anleger hätten begonnen, eine Rivalität zwischen den Silicon-Valley-Giganten zu erkennen. Der Aktienkurs von Google sei nach der gescheiterten Markteinführung von Bard AI, einem Konkurrenten von ChatGPT, stärker eingebrochen als nach der Vorlage schwacher Quartalszahlen, da die Anleger eine Bedrohung für die Browser-Dominanz von Google zu erkennen begonnen hätten.



Obwohl Microsoft die Messlatte hoch angesetzt habe, dürfte es dem Bing-Browser aufgrund des Netzwerkeffekts äußerst schwer fallen, Google zu entthronen, das mehr als 80% des Suchmaschinenmarktanteils halte. Nach dem Grundsatz "Wer sich nicht vorwärts bewegt, bewegt sich rückwärts" würden sich jedoch wahrscheinlich immer mehr Unternehmen der Herausforderung stellen und die geschäftlichen Möglichkeiten der KI erkunden. Generative künstliche Intelligenz beantworte fachmännisch Fragen mit Hilfe riesiger Datenbanken und könne auch Bilder und Videos erstellen. Es lohne sich, daran zu denken, dass es bei KI nicht nur um Inhalte gehe, sondern auch darum, die Kosten von Unternehmen zu optimieren, Daten und Modelle zu analysieren oder Mitarbeiter effizienter zu machen.



Potenzielle Gewinner



Angesichts der wachsenden Nachfrage nach verfügbarer Rechenleistung biete KI die Chance, die Nachfrage nach Chips der leistungsstärksten Halbleiterhersteller wie NVIDIA (NVDA.US), AMD (ISIN US0079031078/ WKN 863186) und Taiwan Semiconductor (ISIN US8740391003/ WKN 909800) zu steigern. Chinesische Unternehmen, die dank ihres weitreichenden Zugangs zu den sensiblen Daten der Hunderte von Milliarden chinesischen Internetnutzern potenziell leichter mit KI Geld verdienen könnten, könnten sich ebenfalls als schwarze Schafe erweisen. BAIDU sei hier der Spitzenreiter, aber auch Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) oder JD.com (ISIN US47215P1066/ WKN A112ST) könnten profitieren.



Die größten Unternehmen würden möglicherweise extrem risikoreiche Strategien scheuen und die Diversifizierung und die Begrenzung des Engagements in ihrem gewählten Technologiesektor bevorzugen, sodass potenzielle Nutznießer des KI-Trends Unternehmen seien, die sich heute ausschließlich auf die Entwicklung künstlicher Intelligenz konzentrieren würden, wie z.B. C3.ai (ISIN US12468P1049/ WKN A2QJVE). Die Produkte dieses Unternehmens seien von den Analysten D.A. Davidson als "rar" und vergleichbar mit dem debütierenden Windows beschrieben worden. Das Unternehmen verfüge über eine eigene Software für generative Intelligenz und habe Verträge mit der US Air Force und Unternehmen wie Shell, Baker Hughes und Koch Industries.



Ebenfalls von Interesse, vor allem im Metaverse, könnten die Aktien von SoundHound (ISIN US8361001071/ WKN A3DGJK) sein, einem Unternehmen, das sich mit Sprachverarbeitung auf der Grundlage von KI-Tools beschäftige. Das Problem scheine jedoch die Rentabilität und finanzielle Gesundheit von Unternehmen zu sein, die ausschließlich in der neuen Technologiebranche, einschließlich KI, tätig seien. In einem Umfeld aggressiver Zentralbankpolitik, die auf lange Sicht steigende Kreditkosten bei begrenzter Verfügbarkeit von Fremdkapital bedeute, könnten spekulative Kursschwankungen dominieren. Auf der anderen Seite sähen die Experten aber auch, dass die KI trotz aller Schwierigkeiten die Anleger nicht entmutigt habe. Vieles deute darauf hin, dass der KI-Trend anhalten werde, auch wenn es sicherlich Höhen und Tiefen geben werde und es noch zu früh sei, die Gewinner zu bestimmen.



VC-Fonds hätten trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds nicht vor der Finanzierung generativer KI-Initiativen zurückgeschreckt. Im Jahr 2022 sei die Zahl der Deals nur um etwa 10% zurückgegangen, aber der Gesamtwert in Dollar sei von 1,7 Milliarden Dollar auf über 2 Milliarden Dollar gestiegen. Im Vergleich dazu sei die VC-Finanzierung für Kryptowährungsunternehmen im Jahr 2022 um etwa 91% zurückgegangen. (Quelle: XTB Research, PitchBook, FT)



Alphabet (GOOGL.US) im H4-Chart: Durch den "Bard AI"-Ausrutscher hätten die Aktien ihren größten zweitägigen Verlust seit 2008 erlebt. Die Bullen hätten den Rückgang am 71,6% Fibonacci-Retracement der im Januar begonnenen Aufwärtswelle gestoppt, und der Kurs sei über den SMA200 zurückgekehrt. Die gleitenden Durchschnitte SMA100 und SMA200 würden sich einem Schnittpunkt in Form eines bullischen "Golden Cross" nähern, was eine mögliche Rückkehr zu einem Aufwärtstrend signalisiere. (Quelle: xStation5 von XTB) (15.02.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Künstliche Intelligenz hat die menschliche Vorstellungskraft schon lange beeinflusst, so die Experten von XTB.Obwohl wir noch weit davon entfernt sind, eine so genannte "Artificial General Intelligence" (AGI) zu schaffen, beschleunigt sich ihre Entwicklung stark, angetrieben durch sinkende Kosten (maschinelles Lernen) und zunehmende Fähigkeiten, wie wir es bei der Schaffung des kürzlich populären ChatGPT gesehen haben, das laut Reuters die am schnellsten wachsende Anwendung in der Geschichte ist, so die Experten von XTB. Handle es sich hierbei um einen neuen, langfristigen Anlagetrend auf den Märkten? Oder handle es sich nur um einen vorübergehenden Impuls, wie es bei mehreren Themen im Zusammenhang mit Blockchain, grüner Energie oder dem Metaverse der Fall gewesen sei?ChatGPT habe nur zwei Monate gebraucht, um 100 Millionen monatliche Nutzer anzuziehen und damit TikTok übertriffen. Das sei ein neuer Rekord. (Quelle: XTB Research)Der Wettlauf um WachstumDas Jahr 2023 habe eine neue Welle des Interesses an KI mit sich gebracht, die unter anderem durch die sinkende Inflation angeheizt worden sei. Die Stimmung der Anleger habe sich verbessert, und mit der Erleichterung sei auch die Risikobereitschaft und die Nachfrage nach Technologieunternehmen gestiegen, die 2022 stark überverkauft gewesen seien. Auslöser für die Euphorie sei ein KI-Chatbot, ChatGPT gewesen, der von OpenAI in Zusammenarbeit mit Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) entwickelt worden sei, das ab 2019 massiv in das Unternehmen investiere. Mit einer Finanzierung in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar wolle der Gigant seinen eigenen Bing-Browser mit künstlicher Intelligenz durchdringen und damit seinen Marktanteil insbesondere gegenüber Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) erhöhen. Die Anleger seien davon überzeugt, dass es mit der KI "ernst" werde, da Microsoft, umgeben von einer Welle von Entlassungen und Kostensenkungen, ein Vermögen für ihre Entwicklung ausgeben wolle. Google und das chinesische Unternehmen BAIDU (ISIN US0567521085/ WKN A0F5DE) hätten sich schnell in die Reihen der Investoren eingereiht.Die Zahl der KI-Erwähnungen im jüngsten Quartalsbericht von Meta Platforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) sei im Jahresvergleich um 188% gestiegen, bei Google um 78%. Der Rekordzuwachs gehöre Microsoft, er habe 633% im Jahresvergleich betragen. (Quelle: XTB Research, Ark Invest)