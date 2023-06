Fakt 2: Das Herdenverhalten von Anlegern stelle nicht nur auf Gesamtmarktebene, sondern auch auf Einzeltitelebene ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar.



"Wenig überraschend: Wenn die gleichen Daten durch die gleiche Brille betrachtet werden, sind auch die Erkenntnisse die gleichen. Die Folge: Viele Anleger haben also schlicht die gleichen Titel im Portfolio, wenn neue Alphafaktoren ausgemacht werden. Die Vergangenheit zeigt: Sobald nun Anleger in nennenswertem Umfang verkaufen müssen, geraten die Aktien unter Druck und eine Kettenbewegung setzt ein, gerade wenn quantitative Modelle mit im Spiel sind", beschreibe Schmitt. Ein solches Herdenverhalten resultiere oftmals in Kursstürzen. "Das sind schmerzhafte, aber wichtige und lehrreiche Ereignisse. Viele Anleger haben beispielsweise noch die Kettenreaktion in Erinnerung, die unter der Bezeichnung Quant Crash 2007 in die Kapitalmarktgeschichte einging." Damals hätten viele Marktteilnehmer mit neuen technischen Mitteln und Daten die Märkte im Backtesting daraufhin analysiert, mit welchen Aktien sich im Rückspiegel möglichst einfach und stringent Überrenditen hätten erzielen lassen.



Prognose: Auch KI werde Crowded Trades generieren



"Diese Grundthematik hat sich seitdem unzählige Male in ähnlicher Form am Markt wiederholt. Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird sich das auch in den nächsten Jahren bei Anlageprodukten mit dem Etikett ‚künstliche Intelligenz' wiederholen", prognostiziere Schmitt. "Interessanterweise korreliert das Risiko des Herdenverhaltens nicht mit klassischen Risikofaktoren wie Verschuldung, Bewertung, Zyklizität, Beta und anderen. Daher ist es ungleich schwieriger, sich vor diesen als "Crowded Trades" bezeichneten Positionen zu schützen."



Was bedeute das für Anleger?



Während eine Diversifizierung des Portfolios grundsätzlich schütze, liege die potenzielle Gefahr hier eher in der Anlagestrategie selbst. "Erhöhte Vorsicht ist daher bei besonders beliebten Anlagestrategien sowie bei neuen, innovativen Ansätzen geboten, die aufgrund frischer Backtests, neu entdeckter Alpha-Faktoren oder neuer technischer Möglichkeiten eine überdurchschnittliche Rendite versprechen und entsprechend viele Anlegergelder anziehen", rate der Senior Portfolio Manager.



Meldungen wie "ChatGPT kann Aktienkursbewegungen vorhersagen" halte Schmitt für durchaus interessant, er verfalle aber weder in Panik noch in Euphorie: "Neue Werkzeuge wie ChatGPT werden die Arbeit aller Marktteilnehmer und Anleger nachhaltig verändern, so wie es zuvor Taschenrechner, Computer und das Internet getan haben." Es gehe darum, zu verstehen, wie dies geschehe und welche potenziellen Implikationen diese Entwicklung mit sich bringe, um fortlaufend Chancen und Risiken einschätzen zu können. Zumindest die Verstärkung eines bereits bestehenden Trends in der Finanzindustrie kristallisiere sich bereits aus der ersten Finanzstudie zu ChatGPT heraus: Die Fokussierung auf immer kürzere Handelsintervalle, bei denen Investitionen auf Tagessicht, die auf Schlagzeilen basieren würden, kein Kopfschütteln mehr hervorrufen würden. "Somit liegt der Wert des aktiven Managements heute auch darin, den Artikel hinter der Schlagzeile zu lesen", so Schmitt. (26.06.2023/ac/a/m)







