- Arista verfüge über keine Fabriken in China oder Taiwan, die derzeit als potenziell geopolitisch riskante Gebiete betrachtet würden. Die Produktionsstätten würden sich in den USA, Kanada, Indien und Malaysia befinden.



- Neben Netzwerk-Switches biete das Unternehmen eigene Software wie AVA (Cybersicherheit und Entscheidungsunterstützungssystem), EOS (Cloud-APIs und Integration mit wichtigen Unternehmensanwendungen) und CloudVision (Workflow-Automatisierung) an.



Im Hinblick auf die EBITDA-Kennzahlen ähnele Arista Networks sehr den größten Technologieunternehmen. Palantir (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) sei ebenfalls ähnlich, mit dem Unterschied, dass das Unternehmen im letzten Jahr ein negatives EBITDA gehabt habe.



AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) setze hohe Maßstäbe und strebe an, ein wichtiger Akteur im Markt für KI-Computing-Geräte zu werden, indem es sein Angebot an integrierten Schaltungen von Edge AI bis zur Cloud erweitere. Trotz der Dominanz von NVIDIA und der zunehmenden Konkurrenz von Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) verfüge AMD über die notwendigen Ressourcen und Wettbewerbsvorteile, um ein bedeutender Lieferant in diesem Markt zu werden.



- AMD habe etwa 30% Marktanteil bei Prozessoren und knapp unter 20% im diskreten GPU-Markt. Die starke Präsenz von AMD im Chipmarkt sollte breite Exposition gegenüber dem Nachfragewachstum bieten, das künstliche Intelligenz für Chips schaffen werde.



- Vor über einem Jahr habe AMD den hochspezialisierten Halbleiterhersteller Xilinx für 49 Milliarden US-Dollar erworben. Das aktuelle Potenzial von Xilinx scheine im Kontext der Entwicklung von Nischenprodukten für KI enorm zu sein.



- AMDs direkter Konkurrent sei NVIDIA, der sich ebenfalls auf diskrete Grafikprozessoren spezialisiert habe und etwa 80% Marktanteil besitze.



Palantir konzentriere sich auf die Analyse von Big Data und habe ursprünglich den US-Geheimdienst und das Verteidigungsministerium bedient. Der Markt habe dies als Beleg für die Qualität der Software und Tools des Unternehmens wahrgenommen. Bis vor kurzem schien die Rentabilität des Unternehmens in weiter Ferne zu liegen. Dank der Nachfrage nach KI-Tools erwarte Palantir jedoch, in jedem Quartal des laufenden Jahres profitabel zu sein. Im Jahr 2021 hätten die Aktien von Palantir eine Euphorie erlebt, die sich im Jahr 2022 in einen deutlichen Abwärtstrend umgekehrt habe.



- Palantir habe sich für private Kunden geöffnet und bediene Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter medizinische, finanzielle und industrielle Konzerne. Investoren würden vor allem im privaten Sektor Potenzial sehen und das breite Interesse von externen Unternehmen könne ein Katalysator für zukünftiges Wachstum sein.



- Die Tools des Unternehmens würden eine tiefe Analyse von Geheimdienstinformationen und eine moderne militärische Führung auf der Grundlage von KI ermöglichen. Palantir beziehe sich auf die notwendige Revolution im Bereich des Kampfes als Schlussfolgerung aus dem Krieg in der Ukraine. Der Markt sei zuversichtlich, dass auch die Nachfrage von Regierungsbehörden und Geheimdiensten weiterhin bestehen werde.



C3.ai ziehe aufgrund seiner geringen Marktkapitalisierung und Verträge mit großen Kunden wie Google, Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Baker Hughes (ISIN: US05722G1004, WKN: A2DUAY, Ticker-Symbol: 68V, NASDAQ-Symbol: BKR) und dem US-Verteidigungsministerium viel spekulatives Interesse auf sich. Bevor das Unternehmen 2020 an die Börse gegangen sei, habe es sein Glück in der Energiebranche als C3 Energy und im Bereich des Internet of Things (IoT) als C3 IoT versucht.



- Obwohl C3.ai in seinen Q1-Ergebnissen die Prognosen der Analysten übertroffen habe, scheine das Wachstum des Unternehmens in Bezug auf Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Maßstab des spekulativen Interesses relativ bescheiden zu sein.



- Das Unternehmen könnte eine bedeutende Herausforderung haben, um mit den großen Technologieunternehmen zu konkurrieren, aufgrund seines anhaltenden Kapitalverbrauchs (rund 800 Millionen US-Dollar).



- Der Markt schätze, dass das Unternehmen etwa 2024 profitabel sein werde. Bisher habe der AI-Rausch nicht zu einem signifikanten Anstieg der Gewinne und Margen geführt. Allerdings könnten echte Verträge mit großen Unternehmen letztendlich dazu beitragen, positive Cashflows zu generieren, da das Unternehmen derzeit dabei sei, sein bestehendes Geschäftsmodell anzupassen.



SoundHound entwickele seit 18 Jahren Spracherkennungswerkzeuge und sehe derzeit eine Chance in der Entwicklung von Conversational AI (Houndify, Voice AI).



- Aufgrund seiner Technologie könnte das Unternehmen ein potenzielles Übernahmeziel sein. Der Umsatz des Unternehmens sei im ersten Quartal 2023 im Jahresvergleich um 56% bei einer Bruttomarge von 71% (im Vergleich zu 59% im ersten Quartal 2022) gestiegen. Der vierteljährliche EBITDA-Verlust habe sich gegenüber dem Vorquartal um 21% und gegenüber dem Vorjahr um 13% verringert. Das Unternehmen verzeichne eine bedeutende finanzielle Verbesserung, sei jedoch noch nicht profitabel.



- Der CEO des Unternehmens und ein Veteran der Dotcom-Branche, Keyvan Mohajer, habe die "steigende Nachfrage" nach Conversational AI betont. Unternehmen wie Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META), das beabsichtige, "virtuelle Agenten" im Metaverse in größerem Umfang einzusetzen, könnten potenziell an solchen Lösungen interessiert sein. Die Technologie von SoundHound könnte auch im Hinblick auf die Regulierung von KI, insbesondere der Stimmerkennung, nützlich sein.

Die Euphorie im Bereich Künstliche Intelligenz habe dazu geführt, dass Analysten ihre Empfehlungen für viele Unternehmen, die von diesem Trend profitieren würden, angehoben hätten. Trotz eines signifikanten Aufschlags im Verhältnis zur fundamentalen Bewertung sehe Wall Street immer noch erhebliches Potenzial für NVIDIA. Der Oppenheimer Fonds habe auf einen Rekordaufschlag zum aktuellen Wert hingedeutet, indem er das Kursziel für Big Bear AI von 10 auf 15 Dollar pro Aktie erhöht habe. Die Aktien des Unternehmens würden derzeit 2 Dollar kosten. Es sei jedoch zu beachten, dass keine Empfehlung gleichbedeutend mit dem Erreichen des prognostizierten Kursziels sei.



BigBear AI konzentriere sich auf KI-Werkzeuge hauptsächlich für das Militär, wobei L3 Harris und die US Air Force seine größten Kunden seien. Anfang Januar sei ein Vertrag mit der US Air Force im Wert von 900 Millionen US-Dollar ein Katalysator für das Wachstum gewesen.



- Ein 10-Jahres-Vertrag mit der US Air Force garantiere jedoch nicht 900 Millionen US-Dollar Umsatz; er repräsentiere die Obergrenze. Die Armee werde den genauen Umfang und Wert der Bestellungen von BigBear AI festlegen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 300 Millionen US-Dollar würden sich bedeutende Chancen aus diesen Aufträgen ergeben.



- Obwohl das Unternehmen noch nicht profitabel sei, reagiere der Markt positiv auf neue Aufträge aus der Verteidigungsindustrie. BigBear AI habe im Mai einen Vertrag mit L3Harris unterzeichnet.



- Das Unternehmen werde fortschrittliche KI-Systeme bereitstellen, die den autonomen Betrieb von Schiffen (ASV), Drohnen und anderen unbemannten Fahrzeugen ermöglichen würden. Das ASView-System von L3Harris werde mit der prädiktiven Vision von BigBear.ai integriert, um die Lageerfassung, Identifizierung und Kampffeldaufklärung zu verbessern. (02.06.2023/ac/a/m)

Der NASDAQ hat seit Jahresbeginn um über 30% zugelegt, trotz des Straffungszyklus der FED und hoher Finanzierungskosten. Die Spitzenposition werde von den größten US-amerikanischen Technologieunternehmen eingenommen. Der Trend der künstlichen Intelligenz sei durch ChatGPT initiiert worden - angetrieben von einer enormen Datenmenge und gewinne mit Rekordgeschwindigkeit an Beliebtheit. Gerade im Bereich der KI-Technologie hätten die Finanzmärkte begonnen, das Potenzial für einen weiteren technologischen Boom zu erkennen. Welche Unternehmen könnten davon profitieren? 8 Unternehmen wurden ausgewählt, deren Bewertungen weitgehend auf der wachsenden Spekulation um KI-Anwendungen und dem realen Umsatzwachstum durch diese neue Technologie beruhen könnten. Betrachte man die kumulierten Renditen seit 2020, so würden sich NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) und Arista Networks (ISIN: US0404131064, WKN: A11099, Ticker-Symbol: 117, NYSE-Symbol: ANET) als führende Unternehmen unter den ausgewählten KI-Unternehmen erweisen. Der Vergleich zeige auch, dass KI-Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung über einen mehrjährigen Zeithorizont betrachtet als Eindringlinge erscheinen würden. Seit Jahresbeginn 2023 hätten jedoch C3.ai (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI), BigBear AI (ISIN: US08975B1098, WKN: A3C8TH, Ticker-Symbol: 28K1, NYSE-Symbol: BBAI) und Soundhound AI (ISIN: US8361001071, WKN: A3DGJK, NASDAQ-Symbol: SOUN) jeweils Gewinne von 260%, 202% bzw. 132% verzeichnen können. Unternehmen mit hoher Verschuldung könnten Schwierigkeiten haben, auf Finanzierungen zuzugreifen und in einer anspruchsvollen makroökonomischen Umgebung Liquidität zu verlieren.Die fundamentalen Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV), Kurs-Umsatz-Verhältnisse (KUV) und Kurs-Buchwert-Verhältnisse (KBV) für die ausgewählten acht KI-Unternehmen würden zeigen, dass NVIDIA mit einem erheblichen Aufschlag gehandelt werde, wobei seine Bewertung fast 40 Mal höher sei als sein Buchwert.Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), ein Gigant, der früher hauptsächlich Windows-Software verkauft habe, konkurriere mit Google, da beide Unternehmen an der Schaffung optimaler und effizientester generativer künstlicher Intelligenz arbeiten würden. Microsoft sei auch ein großer Anteilseigner von OpenAI (von der Firma mit 29 Milliarden US-Dollar bewertet) und biete Google wettbewerbsfähige Lösungen: einen Browser und Cloud-Services für Unternehmen.- Microsoft werde 75% aller Gewinne von OpenAI bis zur vollständigen Rückzahlung seiner Investition in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar einbehalten. Sobald OpenAI die Schulden zurückgezahlt habe, werde Microsoft einen großen Anteil von 49% an dem Unternehmen erwerben.- Die Microsoft365-Dienste würden immer mehr AI-bezogene Möglichkeiten gewinnen. Der Bing-Browser positioniere sich als der größte Konkurrent zur aktuellen Dominanz von Google.- Das Unternehmen generiere einen erheblichen Teil seines Umsatzes aus dem Verkauf von Software (Windows) und Hardware. Es sei auch der zweitgrößte Anbieter von Cloud-Services weltweit nach AWS (Azure). KI könne einen erheblichen Mehrwert für das bewährte Geschäftsmodell bieten.Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) verbessere und gestalte seine eigenen KI-Tools und Sprachmodelle (laMDA). Es verfüge über eine vollständige Infrastruktur eigener Produkte und Anwendungen, um sie anzuwenden. Daher sei es in dieser Hinsicht nicht von externen Kunden abhängig. Der Großteil seines Umsatzes stamme aus der Werbung, was sein Geschäft etwas von der wirtschaftlichen Lage abhängig mache.- Google profitiere von seiner dominanten Position im Browsermarkt (nahezu 80% Marktanteil) und dem wachsenden Geschäft mit Google Cloud.- Google möchte die Implementierung von KI in seine Suchmaschine vorantreiben, um seine Dominanz im zunehmend anspruchsvollen Browsersektor aufrechtzuerhalten, der von Netzwerkeffekten begünstigt werde.- Das Unternehmen verbessere seinen eigenen Chatbot Bard. Die erfolglose Präsentation im ersten Quartal 2023 habe zu einem massiven Ausverkauf der Aktien des Unternehmens geführt, aber die Aktie habe die Verluste wettgemacht und mehr.Unter den KI-Unternehmen habe NVIDIA das geringste jährliche Umsatzwachstum verzeichnet. Der Markt habe sich jedoch nicht sonderlich darum gekümmert, da es das Unternehmen als Nutznießer des "nächsten Kapitels" des Bullenmarktes betrachte.Dank der KI-Euphorie sei NVIDIA das fünftgrößte Unternehmen in den USA geworden und das neunte Unternehmen, das jemals eine Marktkapitalisierung von einer Billion überschritten habe. Bereits im August 2022 habe das Unternehmen mit der Produktion von Rechenzentrum-Chips (GPUs) begonnen, noch vor der Konkurrenz. Dadurch habe es seinen kurzfristigen Vorteil festigen und der aufkommenden Nachfrage nach KI zuvorkommen können.- In den neuesten Ergebnissen für das erste Quartal 2023 habe NVIDIA seine Prognose für das laufende Quartal um 50% angehoben und auf eine "sprunghafte Nachfrage" im Zusammenhang mit KI-Anwendungen hingewiesen. Es profitiere von der wachsenden Nachfrage und der begrenzten globalen GPU-Versorgung.- Die Umsätze im Rechenzentrum würden für NVIDIAs Ergebnisse immer wichtiger und der Markt sehe KI als einen wachsenden positiven Hebel für das Geschäft des Unternehmens. Der jüngste Bericht habe auch verbesserte Umsätze im Gaming- und Automobilbereich gezeigt.- NVIDIA erhöhe seine Produktionskapazitäten, um der nachfrageübersteigenden Versorgung gerecht zu werden, und seine Chips würden als einige der effizientesten der Welt gelten. Das Unternehmen plane die Produktion von KI-fokussierten Supercomputern für große Firmen.Arista Networks entwerfe und verkaufe leistungsstarke, mehrschichtige Netzwerk-Switches, die in großen Rechenzentren, Cloud-Computing und dem Hochfrequenzhandel (HFT) verwendet würden. Wichtig sei, dass das Unternehmen praktisch keine Schulden habe (kurzfristig 0, langfristig 55,3 Millionen US-Dollar) und eine Marktkapitalisierung habe, die fast 20-mal kleiner sei als die von NVIDIA.Das Unternehmen verzeichne ein nahezu exponentielles Umsatzwachstum zusammen mit einem steigenden Nettogewinn. Arista behalte Margen von über 30% bei. Die jüngste Reaktion auf die Finanzergebnisse sei hauptsächlich auf das etwas geringere Wachstum des Nettogewinns im Vergleich zum Vorjahr und etwas niedrigere Margen zurückzuführen gewesen, aber die Wachstumsmetriken des Unternehmens würden auf mehr als zufriedenstellendem Niveau bleiben.