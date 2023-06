Die Sendung mit Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.



(01.06.2023/ac/a/m)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" stellt im "Der Aktionär TV" ein Produkt (ISIN: DE000MB3WLB5/ WKN: MB3WLB) von Morgan Stanley auf den Künstliche Intelligenz Index (ISIN: DE000SL0G7J3/ WKN: SL0G7J) vor.Der starke Ausblick von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) habe in der vergangenen Woche für neue Fantasie im "Künstliche Intelligenz"-Sektor gesorgt. Die entstandene Euphorie dürfte sich erstmal fortsetzen. Morgan Stanley biete ein Produkt an, mit dem von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren könne, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.06.2023)