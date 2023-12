2. Governance: Mit dem OECD-Klassifizierungsrahmen würden sich KI-Modelle identifizieren lassen, die Risiken für Menschen oder den Planeten bergen würden.



3. Bewährte Praktiken: Hier sollte überprüft werden, ob z.B. umweltfreundliche Rechenzentren verwendet und Energieeffizienzziele verankert würden. Diskriminierung müsse ausgeschlossen und Anonymität gewahrt bleiben. Die generierten Inhalte sollten gesetzeskonform sein.



4. ESG-Kontroversen: KI-Modelle, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen verwickelt seien oder Risiken für die Menschen- und Arbeitsrechte darstellen würden, seien auszuschließen.



Das Potenzial von KI sei groß und vielfältig - auch das Gefahrenpotenzial missbräuchlich eingesetzter oder unregulierter KI. Nachhaltiges Investieren spiele eine zentrale Rolle bei der Finanzierung von Unternehmen, die KI-Anwendungen zum Nutzen von Mensch und Umwelt entwickeln würden. Nachhaltige Investoren sollten daher auch bei KI auf Investments setzen, die einen positiven dauerhaften Einfluss auf die Umwelt, die Gesellschaft und die Unternehmensführung hätten.







Künstliche Intelligenz birgt riesiges Potenzial, aber auch große Gefahren. Investoren können dazu beitragen, Risiken zu begrenzen. Wie man nachhaltig in KI investiert, hat Florent Griffon untersucht, SRI Specialist bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Generative KI sei vielfältig anwendbar - mit Auswirkungen, die längst nicht alle bekannt seien. Angesichts des enormen Potenzials der KI sollten Regulierungen sicherstellen, dass die Gesellschaft von den Vorteilen profitiere, ohne Missbrauch oder Auswüchsen zu erliegen. Nachhaltige Investoren sollten vier Schlüsselbereiche in den Blick nehmen: Den Zweck der KI-Lösungen, die Governance der KI-Modelle, die zu ihrer Steuerung angewandten Praktiken sowie eine mögliche Verwicklung in ESG-Kontroversen: