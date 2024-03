Börsenplätze Kühne + Nagel-Aktie:



Kurzprofil Kühne + Nagel (AG & Co.) KG:



1890 von August Kühne und Friedrich Nagel in Bremen gegründet, zählt Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF) heute mit mehr als 1.300 Niederlassungen in über 100 Ländern und rund 76.000 spezialisierten Mitarbeitern zu den erfolgreichsten Unternehmen der Logistikbranche.



Die Kühne + Nagel Gruppe ist weltweit größter Seefrachtspediteur im FCL- und LCL-Bereich sowie zweitgrößter Luftfracht-Logistikanbieter. Im europäischen Overland-Sektor zählt Kühne + Nagel zu den fünf führenden Anbietern. Weltweit verfügt das Unternehmen über 10,6 Millionen Quadratmeter eigene Lagerfläche und ist damit die Nummer 2 in der Kontraktlogistik.



Kühne + Nagel Deutschland beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Der Hauptsitz ist in der Hamburger HafenCity. (01.03.2024/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kühne + Nagel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Logistik- und Gütertransportunternehmens Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF) unter die Lupe.Über viele Jahre hinweg hätten die Paketvolumen der Logistikkonzerne rund um den Globus praktisch nur eine Richtung gekannt - nach oben. Die Unternehmen hätten in bemerkenswerter Konstanz immer neue Rekorde verbucht. Doch eine Nachricht aus der Schweiz sorge im heutigen Handel für schlechte Stimmung bei den Aktien der Logistikriesen.So habe Kühne + Nagel berichtet, dass man weltweit rund 2% der Stellen im Konzern streichen wolle. Das Unternehmen habe zum Ende des Jahres 2023 knapp 81.000 Personen beschäftigt. "Wir haben mit verstärkten Restrukturierungsmaßnahmen im vierten Quartal unsere Kostenbasis den Marktverhältnissen angepasst", habe Konzernchef Stefan Paul erklärt.Im Zuge der Corona-Krise hätten die Volumina v.a. bei den Paketen bei Kühne + Nagel noch kräftig angezogen. Doch mittlerweile habe sich diese Entwicklung größtenteils wieder normalisiert, habe der Konzern bei der Bekanntgabe des Stellenabbaus erklärt. Darüber hinaus bekämen auch die Schweizer die schwache Weltwirtschaft zu spüren. So seien die Erlöse im vergangenen Jahr um satte 40% auf 23,9 Mrd. CHF eingeknickt. Beim Nettogewinn habe das Unternehmen einen Rückgang von 48% auf 1,46 Mrd. CHF verbucht. Daher wolle Kühne + Nagel die Dividende von zuletzt 14 auf nur noch 10 CHF senken. Die Aktie von Kühne + Nagel breche im Zuge dieser Meldung um satte 11% ein.Auch für Logistikkonzerne bleibe das Marktumfeld schwierig. Von der immer noch relativ ambitioniert bewerteten Aktie von Kühne + Nagel sollten Anleger weiterhin die Finger lassen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2024)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link