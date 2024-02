Börsenplätze Krystal Biotech-Aktie:



Kurzprofil Krystal Biotech Inc.:



Krystal Biotech (ISIN: US5011471027, WKN: A2JH2F, Ticker-Symbol: 4KB, NASDAQ-Symbol: KRYS) ist ein Biotechnologieunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von wiederverwendbaren Gentherapien für Patienten, die mit schwächenden Krankheiten leben. Es hat eine Plattform für die Verabreichung von Genen entwickelt, die es ermöglicht, schwere dermatologische und Atemwegserkrankungen zu behandeln, die nicht im Handel erhältlich sind. (26.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Krystal Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Krystal Biotech Inc. (ISIN: US5011471027, WKN: A2JH2F, Ticker-Symbol: 4KB, NASDAQ-Symbol: KRYS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während die Top-Riege aus dem Biotech-Sektor bereits über die Ergebnisse und Entwicklungen des vergangenen Quartals berichtet habe, würden Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe nachziehen. So auch der Gentherapie-Spezialist Krystal Biotech. Die Biotech-Gesellschaft könne mit starken Zahlen und News überzeugen, die Aktie gewinne daraufhin prozentual zweistellig.Im vierten Quartal habe Krystal Biotech Nettoprodukterlöse in Höhe von 42,1 Millionen Dollar erzielt, womit sich diese im Gesamtjahr auf 50,7 Millionen Dollar summieren würden. Damit würden die Amerikaner die Q4-Markterwartung (29,9 Millionen Dollar) deutlich übertreffen. Unter dem Strich habe die Gesellschaft einen Gewinn von 0,30 Dollar pro Papier im Schlussviertel eingefahren, hier hätten Analysten sogar mit einem Fehlbetrag in Höhe von 0,39 Dollar je Aktie gerechnet.Die bisher einzig zugelassen Gentherapie des Unternehmens, Vyjuvek, werde vom Markt offensichtlich gut angenommen. Im Mai vergangenen Jahres habe die US-Gesundheitsbehörde FDA der Biotech-Schmiede erst grünes Licht erteilt. Bei Vyjuvek handelr es sich um einen gentherapeutischen Ansatz zur Behandlung der Dystrophen Epidermolysis bullosa (DEB), einer seltenen Hauterkrankung. WKN 920657 ) mit einer milliardenschweren Übernahme in Stellung gebracht. Und auch im zukunftsträchtigen Bereich der Onkologie habe Krystal Biotech vielversprechende Projekte laufen.Der starke Launch von Vyjuvek, die komfortable Cash-Position und die spannende Pipeline: Krystal Biotech liefere. Und könnte durchaus auf den Einkaufszetteln von Big Pharma und Big Biotech stehen. Für den "Aktionär" zähle der Wert um erweiterten Kreis der Übernahmekandidaten.An schwachen Tagen können spekulativ ausgerichtete Anleger einen Fuß in die Tür stellen (Stopp: 80 Euro), so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Krystal Biotech-Aktie. Das Kursplus seit "Aktionär"-Empfehlung in Ausgabe 08/23 belaufe sich inzwischen auf gut 60 Prozent. (Analyse vom 26.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link