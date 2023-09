Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Krystal Biotech Inc.:



Krystal Biotech (ISIN: US5011471027, WKN: A2JH2F, Ticker-Symbol: 4KB, NASDAQ-Ticker: KRYS) ist ein Biotechnologieunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von wiederverwendbaren Gentherapien für Patienten, die mit schwächenden Krankheiten leben. Es hat eine Plattform für die Verabreichung von Genen entwickelt, die es ermöglicht, schwere dermatologische und Atemwegserkrankungen zu behandeln, die nicht im Handel erhältlich sind.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Krystal Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Krystal Biotech Inc. (ISIN: US5011471027, WKN: A2JH2F, Ticker-Symbol: 4KB, NASDAQ-Ticker: KRYS) unter die Lupe.Im Mai habe Krystal Biotech die Zulassung von der US-Gesundheitsbehörde FDA für Vyjuvek erhalten. Hierbei handle es sich um eine Gentherapie zur Behandlung der Dystrophen Epidermolysis bullosa (DEB), einer seltenen Hauterkrankung. Und die neuartige Therapieoption werde vom Markt bereits gut angenommen.In den ersten sechs Wochen seit Einführung habe Krystal Biotech 121 Patienten-Startformulare verzeichnen können, die die Gentherapie erhalten sollten. In der zweiten Jahreshälfte wolle die Biotech- Gesellschaft auch bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) einen Antrag auf Marktzulassung stellen. Den Launch peile Krystal Biotech im Erfolgsfall für 2024 in Europa an.Für die Markteinführung von Vyjuvek habe die Gesellschaft nach der US-Zulassung via Kapitalerhöhung frische liquide Mittel eingesammelt. Per Ende Juni 2023 habe Krystal Biotech über eine Cashposition in Höhe von knapp 506 Millionen Dollar verfügt. Das Geld stecke Krystal Biotech auch in andere Entwicklungsprogramme. In diesem Zusammenhang sei ein spannendes Programm zur Behandlung von Mukoviszidose hervorzuheben.Vor Kurzem habe Krystal Biotech seine liquiden Mittel durch einen cleveren Deal ausbauen können. Für 100 Millionen Dollar habe Krystal Biotech einen sogenannten "Priority Review Voucher" verkauft. Hierbei handle es sich ein FDA-Programm, das zur Beschleunigung des Überprüfungsverfahrens für Arzneimittel diene. Krystal Biotech habe nach der beschleunigten Zulassung von Vyjuvek für die Behandlung von rezessiver oder dominanter dystropher DEB für Patienten ab sechs Monaten durch die FDA erhalten.Mit der erfolgreichen Entwicklung von Vyjuvek habe Krystal Biotech das Potenzial seiner Gentherapie-Plattform aufgezeigt. Weitere Chancen würden die Entwicklungsprogramme in den Bereichen Mukoviszidose und Onkologie eröffnen. Das Unternehmen zähle für den "Aktionär" unverändert zum erweiterten Kreis der Übernahmekandidaten im Biotech-Sektor.Investierte Anleger geben vom Hot-Stock aus Ausgabe 08/23 (Kursplus von über 65 Prozent seit Empfehlung) kein Stück aus der Hand, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.09.2023)