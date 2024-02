Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Krystal Biotech (ISIN: US5011471027, WKN: A2JH2F, Ticker-Symbol: 4KB, NASDAQ-Symbol: KRYS) ist ein Biotechnologieunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von wiederverwendbaren Gentherapien für Patienten, die mit schwächenden Krankheiten leben. Es hat eine Plattform für die Verabreichung von Genen entwickelt, die es ermöglicht, schwere dermatologische und Atemwegserkrankungen zu behandeln, die nicht im Handel erhältlich sind. (27.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Krystal Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Krystal Biotech Inc. (ISIN: US5011471027, WKN: A2JH2F, Ticker-Symbol: 4KB, NASDAQ-Symbol: KRYS) unter die Lupe.AKTIONÄR-Leser könnten sich über einen weiteren Verdoppler freuen. In Ausgabe 08/2023 habe DER AKTIONÄR die Krystal Biotech-Aktie im Rahmen der Rubrik Hot-Stock der Woche bei 69,00 Euro zum Kauf empfohlen. Am heutigen Dienstag notiere der Titel nach einem Kurssprung von satten 41 Prozent am Montag bei 144,00 Euro.Das Unternehmen habe am Montag enorm starke Zahlen präsentiert, die die Erwartungen des Marktes förmlich hätten pulverisieren können. Der Umsatz habe in Q4 bei 42,1 Mio. Dollar gelegen. Erwartet worden seien hier im Vorfeld 29,9 Mio. Dollar. Zudem habe Krystal einen Gewinn von 0,30 Dollar je Aktie ausweisen können. Analysten hätten hier dagegen mit einem Verlust in Höhe von 0,39 Dollar je Aktie gerechnet."2023 war ein Wendepunkt für Krystal mit der Zulassung und Einführung von VYJUVEK, der ersten von der FDA zugelassenen Therapie für Dystrophe Epidermolysis bullosa und dem einzigen Medikament, das die Behandlung in einem einfach anzuwendenden Gel bietet, das zuhause verabreicht werden kann", so Krish S. Krishnan, CEO von Krystal Biotech. "Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren in des USA und weltweit vielen weiteren Patienten den Zugang zu VYJUVEK zu ermöglichen und gleichzeitig unsere klinische Pipeline voranzutreiben."Bei VYJUVEK handle es sich um einen gentherapeutischen Ansatz zur Behandlung der Dystrophen Epidermolysis bullosa (DEB), einer seltenen Hauterkrankung.Die Krystal Biotech-Aktie dürfte sich nach dem starken Kurssprung am Montag nun zwar wohl eine kurze Verschnaufpause gönnen, das Papier bleibe jedoch höchst aussichtsreich. Die zugelassene Therapie und die starke Pipeline würden für die Zukunft noch einiges erhoffen lassen. Das Unternehmen sei zudem durchaus auch ein interessanter Übernahmekandidat, für den Big Pharma einen ordentlichen Aufschlag bezahlen könnte.Anleger bleiben bei der Krystal Biotech-Aktie dabei, ziehen den Stopp aber auf 98 Euro nach, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2024)