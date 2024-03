Tradegate-Aktienkurs Krystal Biotech-Aktie:

162,00 EUR +0,62% (07.03.2024, 14:08)



NASDAQ-Aktienkurs Krystal Biotech-Aktie:

174,36 USD +2,10% (06.03.2024, 22:00)



ISIN Krystal Biotech-Aktie:

US5011471027



WKN Krystal Biotech-Aktie:

A2JH2F



Ticker-Symbol Krystal Biotech-Aktie:

4KB



NASDAQ-Symbol Krystal Biotech-Aktie:

KRYS



Kurzprofil Krystal Biotech Inc.:



Krystal Biotech (ISIN: US5011471027, WKN: A2JH2F, Ticker-Symbol: 4KB, NASDAQ-Symbol: KRYS) ist ein Biotechnologieunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von wiederverwendbaren Gentherapien für Patienten, die mit schwächenden Krankheiten leben. Es hat eine Plattform für die Verabreichung von Genen entwickelt, die es ermöglicht, schwere dermatologische und Atemwegserkrankungen zu behandeln, die nicht im Handel erhältlich sind. (07.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Krystal Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Krystal Biotech Inc. (ISIN: US5011471027, WKN: A2JH2F, Ticker-Symbol: 4KB, NASDAQ-Symbol: KRYS) unter die Lupe.Der Gentherapie-Spezialist habe vor Kurzem mit seinen Zahlen zum vierten Quartal die Prognosen der Analysten vom Tisch gefegt. Besonders der ausgewiesene Nettogewinn und der starke Launch des Produkts Vyjuvek zur Behandlung der sogenannten Schmetterlingskrankheit würden aufhorchen lassen. In dieser Woche seien Gerüchte um das Unternehmen hochgekocht.So habe die Biotech-Gesellschaft eigentlich in dieser Handelswoche auf der diesjährigen TD-Cowen-Healthcare-Konferenz präsentieren wollen. Kurzfristig sei das Event vonseiten des Unternehmens aber abgesagt worden. Die Aktie sei daraufhin prozentual zweistellig nach oben geschossen und habe bei 189,97 USD ein neues Rekordhoch markiert. Im Tagesverlauf habe der Biotech-Wert allerdings wieder deutlich nachgegeben. Denn schnell sei über SeekingAlpha klar geworden, dass der Grund für die Abwesenheit des CEO von Krystal Biotech aus gesundheitlichen Gründen erfolgt sei. Marktteilnehmer hätten nämlich rasch über potenzielle Übernahmegespräche spekuliert.Dass das Unternehmen als Übernahmekandidat gehandelt werde, verwundere den "Aktionär" nicht. Vyjuvek hat Blockbuster-Potenzial und werde vom Markt sehr gut angenommen. Im vierten Quartal habe Krystal Biotech bereits Nettoprodukterlöse in Höhe von 42,1 Mio. USD verzeichnet. Darüber hinaus sei die Pipeline des Gentherapie-Spezialisten mit weiteren hochspannenden Assets bestückt, die sich aber noch in frühen Phasen der klinischen Entwicklung befinden würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Krystal Biotech-Aktie: