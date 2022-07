Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Noch vergangenes Kalenderjahr war der Hype um Blockchain, Kryptowährungen und Non Fungile Token (NFT). Nun, da die Börsen weltweit mit hoher Inflation und steigenden Zinsen zu kämpfen haben, hat auch das Interesse an den neuen Investitionsmöglichkeiten deutlich abgenommen. Die besonders beliebten und stabilen Kryptowährungen haben große Teile ihres Wertes verloren und viele Unternehmen, die auf Bitcoin und Co. setzten, tief in die roten Zahlen geworfen. Die Probleme rund um die Kursverluste sind sogar so groß, das viele schon über einen "Kryptowinter" sprechen. Aktuell , zur Jahresmitte 2022 steht er deutlich unter 20.000 USD pro Bitcoin und scheint weiter zu schwächeln. Da die Kryptowährungen noch ziemlich neu sind, wissen auch die Experten nicht, wie sich die Kurse im Verhältnis zu den anderen etablierten Währungen und Wertpapieren verhalten. So sind viele der Unternehmen, die sich auf die Kryptowährungen spezialisiert haben, in den vergangenen Wochen und Monaten auf die Bremse getreten und haben Maßnahmen zur Kostenreduktion eingeleitet.Im Zuge der Kosteneinsparungen kam es zu Entlassungen, Einstellungsstopps und der engeren Budgetierung des Marketings. So sind die Multimillionendeals, die von Unternehmen wie crypto.com, Binance oder auch FTX abgeschlossen wurden, in den letzten Monaten ausgeblieben. Es wird unter anderen berichtet, dass FTX, welches noch im März 2021 135 Millionen US-Dollar für die Namensrechte der Arena des NBA-Teams Miami Heat zahlte, aus Verhandlungen eines möglichen Sponsorings im Baseball ausgestiegen sein soll. Die Plattform für den Handel von Kryptowährungen soll sich schon in fortgeschrittenen Diskussionen mit dem MLB-Team Los Angeles Angels über ein mögliches Sponsoring auf dem Trikot Patch befunden haben, bevor es sich aus dem Deal zurückzog. Der Deal mit dem von den Sportwettenexperten bwin als typisches Mittelfeldteam eingeschätzten MLB Club, ist wohl in der aktuellen Wirtschaftslage nicht mehr umsetzbar.Marktbeobachter gehen davon aus, dass der Kryptowinter noch länger anhalten könnte und die die großen Coins wie Bitcoin oder Ether noch weiter an Wert verlieren. Es ist durchaus möglich, dass der Bitcoin unter die 10.000er Marke fällt und somit viele Investoren in den Ruin treibt. Auf lange Sicht wird allerdings eine Erholung erwartet. Die etablierten Kryptowährungen könnten als endliches, nicht fälschbares Zahlungsmittel in Zukunft noch höhere Bedeutung hinzugewinnen. Ob sie sich einpendeln und eher vergleichbar wie der Goldpreis ohne große Kursschwankungen in Zukunft gehandelt werden oder das "volatile, imaginäre" Zahlungsmittel bleiben, von dem manch Skeptiker aktuell spricht, ist schwer einzuschätzen. Als sicher gilt nur, dass auch bei den Kryptowährungen dem Winter eine freundlichere Jahreszeit folgt. Wann und wie lang das keiner genau sagen. (08.07.2022/ac/a/m)