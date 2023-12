Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen haben Mitte der Woche wieder zugelegt, beflügelt von positiven Stimmungen an der Wall Street, so die Experten von XTB.Der Anstieg werde auch durch positive Berichte über den Fortschritt der Arbeit an Spot-ETFs für Bitcoin befeuert. In dieser Woche habe BlackRock eine strukturelle Änderung vorgeschlagen, die es autorisierten Teilnehmern (APs) ermögliche, neue Anteile mit Bargeld anstelle von Kryptowährungen zu schaffen. Diese Änderung ebne den Weg für Wall-Street-Banken wie J.P. Morgan und Goldman Sachs, die keine Kryptowährungen direkt halten könnten, um in sie zu investieren. Diese Änderung könnte die Liquidität der ETF-Anteile erheblich erhöhen, da sie Mega-Banken an der Wall Street die Investition ermögliche.Investoren auf dem Kryptowährungsmarkt würden zunehmend ungeduldig, da die endgültige Frist für die Annahme vieler ETF-Anträge näher rücke, die Anfang Januar erfolgen solle. Spekulationen im Zusammenhang mit der Annahme von ETFs und positive Stimmungen an den globalen Finanzmärkten würden das Wachstum auf dem Kryptowährungsmarkt unterstützen. Die untere Grenze bleibe auf dem Niveau von 40.000 USD, während der Widerstand rund um die jüngsten lokalen Hochs von 44.400 USD liege. (Quellen: xStation5 von XTB) (15.12.2023/ac/a/m)