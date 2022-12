- Die Bank habe gesagt, dass die Einführung von Kryptowährungen durch die günstigen finanziellen Bedingungen in den vergangenen Jahren begünstigt worden sei und dass einige Investoren eher bereit seien, risikoreiche Vermögenswerte wie Bitcoin zu erwerben.



- Laut Goldman Sachs hänge die wichtigste Kryptowährung immer noch mehr von den Zinssätzen ab als Gold.



- Der größte Teil des Bitcoin-Angebots sei seit mehr als einem Jahr unverändert geblieben, was darauf hindeute, dass die Kryptowährung zu Investitionszwecken gehalten werde, so die Notiz weiter.



- Laut BeInCrypto habe die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance den Sturm der letzten Tage, in denen sie insgesamt 5 Milliarden Dollar an Abhebungen verarbeitet habe, ohne Probleme überstanden.



- Laut Glassnode seien in den letzten 24 Stunden Coins im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar abgehoben worden. Der Nettoabfluss von BTC von den Börsen habe sich jedoch auf nur 641 Millionen Dollar verlangsamt.



- Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9), Betreiber der deutschen Kryptowährungshandelsplattform bitcoin.de, habe bekannt gegeben, dass sie eine 100%ige Beteiligung am Bankhaus von der Heydt erworben habe. Die Bank verfüge über eine Vollbanklizenz und sei ein Anbieter von Dienstleistungen zur Speicherung digitaler Vermögenswerte und Tokenisierung.



Bankman-Fried selbst sei von der Polizei auf den Bahamas verhaftet worden, von wo aus er wahrscheinlich an die USA ausgeliefert werde, um sich einer Anklage zu stellen.



Die Wall Street erwarte, dass das FOMC die Zinssätze um 50 Basispunkte anhebe. Die Bullen würden besonders auf Powells Ausführungen und den Hinweis auf das Jahr 2023 achten, nachdem der Rückgang der US-Inflationsrate die Finanzmärkte gestern positiv überrascht habe. Die dovishen Hinweise der FED könnten eine Erholung des Kryptowährungsmarktes begünstigen. Im Gegensatz dazu könnte Powells Abkühlung der Euphorie der letzten Wochen mit seinen hawkishen Kommentaren zu weiteren Abschlägen führen. Die Anleger sähen sich nun einer weiteren Aussicht auf Unsicherheit gegenüber, da die Inflation endlich sinke, aber dies bedeute keineswegs unbedingt die Auflösung einer tieferen Rezession und sei wahrscheinlich das Ergebnis ihres Auftretens.



Bitcoin im H1-Chart: Der Relative-Stärke-Index der wichtigsten Kryptowährung liege bei 70 Punkten. Der Preis habe sich oberhalb des 38,2%-Retracements eingefunden. Es scheine möglich, dass eine dovishe Powell-Rede den Preis in den Bereich von 19.000 Dollar steigen lasse. Im Gegenzug könnte eine immer noch hawkishe Sichtweise der Geldpolitik im nächsten Jahr zu einem Anstieg der Risikoaversion und einem erneuten Test der 17.000-Dollar-Marke führen. (Quelle: xStation5) (14.12.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen warten auf die Zinsentscheidung der FED, so die Experten von XTB.In diesem Jahr hätten die Pressekonferenzen der Federal Reserve jedes Mal zu einem Anstieg der Volatilität bei digitalen Vermögenswerten geführt. Bitcoin halte sich in der Nähe von 18.000 US-Dollar, während Anleger derzeit 1.340 US-Dollar für ein Ethereum zahlen würden:- Nach Ansicht der Analysten von Goldman Sachs basiere der Wert von BTC auf seinem potenziellen künftigen Nutzen. Der Bank zufolge sei der Grad der zukünftigen Akzeptanz nach wie vor sehr empfindlich gegenüber Änderungen der Zinssätze.- Goldman Sachs sei der Ansicht, dass dieses Jahr das "Ende des Jahrzehnts des lockeren Geldes" markiere - die Zentralbanken hätten die Zinssätze erhöht, und die spekulativen Positionen in Gold und Bitcoin seien gesunken.- Gold bleibe im Jahresvergleich mehr oder weniger unverändert, während der Bitcoin um 75% gefallen sei, ebenso wie einige in US-Indices notierte Technologieunternehmen.- Gleichzeitig, so die Bank, werde die Volatilität von Bitcoin erhöht bleiben, bis sich mehr Anwendungsfälle entwickeln würden. Wenn sich diese entwickeln würden, werde die Volatilität nach Ansicht der Bank sinken.