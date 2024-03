Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Markt für Kryptowährungen verzeichnet erhebliche Rückgänge, wobei der Abschlag des Bitcoin von seinen historischen Höchstständen fast 15% beträgt, so die Experten von XTB.- Der starke Dollar habe die Kryptowährungen unter Druck gesetzt und den Anlegern einen Vorwand geliefert, um Rekordgewinne zu erzielen.- Der durchschnittliche Kaufpreis von Anlegern in börsengehandelte Fonds betrage rund 50.000 USD, was immer noch einen durchschnittlichen Gewinn von 25% bedeute.- Der durchschnittliche Kaufpreis der kurzfristigen Anleger liege bei rund 46.000 USD, was trotz der jüngsten Rückgänge einen durchschnittlichen Gewinn von rund 35% bedeute.- ETFs würden begrenzte Zuflüsse verzeichnen, wobei die Abflüsse aus Grayscale gestern mit 642 Mio. USD den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht und den Gesamtsaldo in den negativen Bereich gedrückt hätten.Bitcoin im Tageschart: Neben den Onchain-Niveaus (50.000 USD, 46.000 USD), die sehr weit vom aktuellen Kurs entfernt seien, seien auch das 23,6- und das 38,2-Fibonacci-Retracement (um 60.000 USD und 50.000 USD) erwähnenswert. Der SMA50, den der Markt nach dem Eintritt in die dynamischste Phase des Bullenmarktes im Oktober 2020 erst im Mai 2021 getestet habe, könnte sich ebenfalls als wichtige Momentum-Unterstützung erweisen. Der Durchschnitt sei seit etwa 20. Januar 2023 nicht mehr getestet worden. (19.03.2024/ac/a/m)