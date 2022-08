Der aktuelle Rücksetzer sei noch kein Grund zur Panik. Solange die eben genannten Marken nicht unterschritten würden, sei der kurzfristige Aufwärtstrend weiterhin intakt. Zwar dürfte die Volatilität hoch bleiben, risikofreudige Anleger mit langem Atem könnten auf dem aktuellen Niveau aber eine Position aufbauen oder den Einstand verbilligen.



(Mit Material von dpa-AFX)



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (17.08.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kryptos hätten ihren mehrtägigen Abwärtstrend nach einer Warnung der FED am Mittwoch fortgesetzt, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die nach Marktwert größte Kryptowährung Bitcoin sei am Nachmittag um 1,2% auf 23.746 USD gefallen. Zum Wochenstart sei der Bitcoin-Kurs erstmals seit Mitte Juni kurz über die 25.000-USD-Marke gestiegen. Auch Ether habe am Mittwoch 1,6% verloren.Am Vorabend habe die FED Finanzfirmen vor den Risiken bei Kryptoanlagen gewarnt. Dabei hätten die Währungshüter etwa Gefahren für den Verbraucherschutz und die Finanzmarktstabilität genannt. Banken sollten demnach genau prüfen, ob ihre Krypto-Geschäfte legal seien und die Aufseher im Voraus über ihre Pläne unterrichten. Einen direkten Einfluss auf die Krypto-Kurse habe dies zunächst nicht gehabt.Grundsätzlich stünden die Zeichen für Kryptoanlagen aber besser, schreibe Marktanalyst Timo Emden vom Analysehaus Emden Research. "Insbesondere die Aussicht auf eine umsichtige US-Geldpolitik lockt die Anleger zurück in riskante Anlageklassen", so der Experte. Neuen Schwung erwarte Emden auch durch den geplanten institutionellen Bitcoin-Trust des Vermögensverwalters Blackrock, der die Preise der größten Kryptowährungen nachverfolgen solle.