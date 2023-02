- Aus einem Bericht der "Financial Times" gehe hervor, dass Twitter eine behördliche Genehmigung für die Zahlungsabwicklung auf dem US-Markt beantragt habe. Die Integration von Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen sei in der Vergangenheit von Elon Musk selbst angekündigt worden, was zu einer Welle von Spekulationen über mögliche Kryptowährungsunterstützung geführt habe, von der Dogecoin profitieren könnte.



Reuters-Berichten zufolge seien Finanzinstitute zunehmend bestrebt, sich mit Kryptowährungen zu befassen. Die institutionellen Zuflüsse in BTC hätten sich zwischen dem 20. und 27. Januar auf fast 116 Millionen Dollar belaufen. (Quelle: CoinShares, Reuters)



Das Proof-of-Work-Bewertungsmodell zeige an, dass sich BTC einem signifikanten Wert von 2,0 nähere, was bedeute, dass sein Preis fast doppelt so hoch sei wie die Kosten für das "Mining" von 1 BTC durch Miner. In früheren Bullenmärkten sei das Überschreiten dieser Zone ein guter Indikator gewesen. Eine Abwärtsreaktion von den darüber liegenden Niveaus könnte jedoch auf ein starkes Angebot und eine Wiederholung der Situation aus dem Jahr 2015 hindeuten, als der Preis zweimal einen Boden auf demselben Niveau gefunden habe, bevor der Bullenmarkt von Bitcoin begonnen habe. (Quelle: Glassnode)



Die größte Welle der Auflösung von Short-Positionen seit mehreren Monaten habe im Januar stattgefunden. 85% der Positionen von Futures-Händlern an Kryptowährungsbörsen hätten weitere Rückgänge vorausgesagt. Angesichts eines massiven "Short Squeeze" könnte die positive Stimmung länger anhalten, da ein beträchtlicher Teil der Händler, die einen Rückgang vorhergesagt hätten, aus dem Markt entfernt worden sei. Historisch gesehen seien solche großen Deleveraging-Ereignisse fundamentalen Trendwechseln vorausgegangen. (Quelle: Glassnode)



Bitcoin im H4-Chart: Die Korrelation zwischen Bitcoin und NASDAQ sei im Mai 2022 auf ein Rekordniveau gestiegen, was die Bedeutung der heutigen FED-Entscheidung unterstreiche. (Quelle: xStation5 von XTB)







Bitcoin versuche, sich in der Nähe von 23.000 Dollar zu halten, während die meisten Altcoins nachgeben würden, wobei Dogecoin, Avalanche und Dydx dominieren würden.- Die Händler würden beginnen, die Chancen für eine Fortsetzung des Anstiegs vom Januar zu bewerten. Die Analysten von Matrixport hätten festgestellt, dass BTC statistisch gesehen in fünf der sechs Jahre, in denen er im Januar einen Anstieg verzeichnet hab habe, das Jahr im Durchschnitt mit einem Plus von 245% beendete, mit Ausnahme des Jahres 2014, in dem er im Januar ein Hoch im Bullenmarkt erreicht habe.