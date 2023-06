- Die institutionelle Börse EDX Markets, unterstützt von Citadel, Virtu Financials und Charles Schwab, habe den Handel mit Kryptowährungen auf ihrer Plattform ermöglicht - dort werden jedoch nur "alteingesessene" Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash gelistet. EDX-CEO Jamil Nazarali habe bekannt gegeben, dass er äußerst zufrieden damit sei, dass keine dieser vier Kryptowährungen von der SEC als Wertpapiere anerkannt worden sei.



- Die vergleichsweise geringe Liquidität und Tiefe des Marktes sowie die fehlende regulatorische Unsicherheit um die Projekte hätten den Bullen geholfen. Laut DeCrypt-Daten sei die Rally im Litecoin-Spotpreis seit dem 15. Juni hauptsächlich von privaten Investoren unterstützt worden, da der Wert der Trades im Bereich von 10 bis 10.000 US-Dollar das Volumen der größeren Trades in jüngster Zeit bei weitem überstiegen habe.



Litecoin: Der Preis habe das 23,6% Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung seit Juni 2022 überwunden, und wenn die dynamische Rallye anhalte, werde der Schlüssel für die Bullen ein entscheidender Durchbruch des Widerstands bei 100 US-Dollar sein, der den Weg zu neuen Jahreshochs eröffnen könnte. (Quelle: xStation5 von XTB)



Nach der Eröffnung des Handels an der EDX Markets sei das Interesse am Handel mit Bitcoin Cash Futures auf das Niveau des Bullenmarktes von 2021 gestiegen. (Quelle: Coinglass)



Der Preis von Bitcoin Cash kämpfe mit einer wichtigen Widerstandszone - dem SMA200 im W1-Chart. Wenn dieser Widerstand überwunden werde, könnte dies eine Umkehr des Abwärtstrends bedeuten. (Quelle: xStation5 von XTB) (30.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zwei Kryptowährungen, Litecoin und Bitcoin Cash, haben in letzter Zeit kräftig zugelegt und setzen ihre Gewinne fort, während Bitcoin versucht, über 31.000 US-Dollar zu steigen, so die Experten von XTB.Bitcoin Cash habe in der letzten Woche fast 100% an Wert gewonnen und mit Litecoin handle es sich praktisch um die beiden ältesten Kryptowährungen, die von der SEC nicht als Wertpapiere eingestuft worden seien.- Sowohl Litecoin als auch Bitcoin Cash würden auf dem Quellcode von Bitcoin basieren und hätten während der jüngsten Bullenmärkte nicht mit dem Wachstum neuer Projekte mithalten können, einschließlich Ethereum (das die SEC ebenfalls zögere, als Commodity einzustufen).