- Der ehemalige CEO von PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV), der später als Kryptowährungsspezialist bei Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) angestellt worden sei, David Marcus betreibe jetzt ein Startup, das Zahlungen in BTC abwickele. Er schätze jedoch, dass der Kryptowährungsboom bis weit in das Jahr 2023 oder sogar 2024 anhalten werde, wobei ein Ende noch nicht abzusehen sei.



- Bedenken bezüglich des nächsten Zyklus seien auch von Coinbase-CEO Brian Armstrong geäußert worden, der darauf hingewiesen habe, dass es mehr Zeit brauchen werde, um die Stimmung gegenüber dem Markt zu verbessern, der in der letzten Hausse eine Rekordaufmerksamkeit von Betrügern und betrügerischen Unternehmen auf sich gezogen habe.



- Angesichts der Rekordkorrelation von Bitcoin mit dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) im Jahr 2022 würden einige Analysten erwarten, dass Institutionen, die angesichts möglicher stärkerer Rückgänge im Index das Risiko scheuen würden, gezwungen sein würden, ihr Engagement auf dem Kryptowährungsmarkt ganz zu beenden, was einen weiteren kaskadenartigen Ausverkauf auslösen könnte, selbst wenn der Dominoeffekt von Luna und FTX ende. Die überwiegende Mehrheit der Fonds, die in den Kryptowährungsmarkt investieren würden, stamme aus den USA.



Betrachte man das Verhältnis zwischen Verlusten und Gewinnen des letzten und des vorangegangenen Bullenmarktes, so zeige sich eine Ähnlichkeit zwischen den beiden Zyklen. Wie im Jahr 2018 hätten die Anleger bisher Verluste in Höhe von fast 50% der im Bullenmarkt erzielten Gewinne realisiert. Im Zeitraum 2020-2022 sehe man, dass sich sowohl die Verluste als auch die Gewinne gegenüber dem Zeitraum 2017-2019 ungefähr vervierfacht hätten. In den Jahren 2021-2022 hätten sich die realisierten Verluste der Anleger auf mehr als 213 Milliarden Dollar belaufen, verglichen mit 56 Milliarden Dollar in den Jahren 2018-2019, was indirekt auf die höhere Marktkapitalisierung und den Rekordbetrag an Kapital zurückzuführen sei, der 2020 in den Kryptowährungsmarkt geflossen sei.



Die Volatilität von Bitcoin falle wieder auf ein Rekordniveau, das historisch gesehen einen starken Anstieg der Volatilität ankündige. Dies könnte durch die Atmosphäre an den Märkten zu Beginn des neuen Jahres begünstigt werden, da Investoren und Institutionen neue Positionen eingehen würden. Der gleitende 7-Tage-Durchschnitt habe sich Niveaus zwischen 22 und 28% genähert. Betrachte man seine Beziehung zu den oben dargestellten Kursen, so zeige sich, dass Rückgänge in diesen Bereich zu einer großen Bewegung geführt hätten - einer Trendumkehr oder einer Fortsetzung des Trends.



Die Futures-Volumina für die beiden größten Kryptowährungen, d.h. Bitcoin und Ethereum, erreicht neue Tiefststände hätten, was die Verschlechterung der Stimmung gegenüber dem Markt und das nachlassende Interesse an Spekulationen auf digitale Vermögenswerte verdeutliche.

Die Menge an BTC, die von statistisch zurückhaltenden Langzeitinvestoren gehalten werde, habe erneut historische Höchststände erreicht, was das wachsende Interesse von Investoren mit einem längeren Anlagehorizont bestätige und möglicherweise einen möglichen Angebotsschock andeute, wenn Bitcoin im ersten Quartal 2023 auf 20.000 Dollar zusteuere.



Chart von Solana und Bitcoin im M30-Chart. Die von Vitalik Buterin auf Twitter bereitgestellten Informationen hätten Solana geholfen, einige der Verluste auszugleichen. Die Kryptowährung gewinne heute fast 12%, da die Anleger auch durch den positiven Aufschwung von Bitcoin ermutigt würden, der sich wieder in Richtung 17.000 Dollar bewege. (02.01.2023/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Kryptowährungsmarkt startet besser gelaunt in das neue Jahr - Bitcoin hat die Marke von 16.500 Dollar verteidigt, so die Experten von XTB.Angesichts der Tatsache, dass die US-Indices und die britische Börse heute geschlossen seien, könnte sich der Aufschwung jedoch als kurzlebig erweisen, und vieles werde von der Stimmung an der Wall Street in den nächsten Tagen abhängen. Die Volatilität von Bitcoin und den anderen großen Kryptowährungen sei in den letzten beiden Dezemberwochen stark zurückgegangen. Der "König der Kryptowährungen" liege heute wieder bei 16.750 Dollar, Solana gewinne fast 11% und wird bei 11 Dollar gehandelt - Vitalik Buterins Kommentar habe den Abwärtstrend gestoppt.Nachrichten- Australien habe El Salvador in Bezug auf installierte Geldautomaten verdrängt, die aktuelle Zahl betrage 219 gegenüber 212 in El Salvador. Das Land liege in dieser Hinsicht auf Platz 4 der Welt. Der Platz auf dem Podium direkt vor Australien werde von Spanien mit 225 Kryptoautomaten eingenommen, allerdings würden in diesem Land nicht so schnell weitere installiert wie in Australien. Die Gesamtzahl der installierten Automaten in der Welt, die von einigen als eines der Signale für eine wachsende Akzeptanz angeführt werde, betrage 36.602, von denen 6.071 im Jahr 2022 installiert worden seien.- In Nigeria habe die Zentralbank aufgrund des wachsenden Interesses an Kryptowährungen und der CBC e-Naira, der experimentellen digitalen Währung der Regierung, eine Obergrenze für Abhebungen an Geldautomaten von 225 Dollar pro Woche eingeführt.- Laut CertiK-Daten seien die Kryptowährungs-Hacking-Aktivitäten im Dezember 2022 auf ein Jahrestief gefallen und hätten insgesamt BTC im Wert von knapp 62 Millionen Dollar gestohlen.