- Das Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal, das FTX berate, habe "deutlich höhere Bargeldbestände" festgestellt, als ursprünglich bekannt gewesen seien. Die aktuelle FTX-Bilanz von 1,24 Milliarden Dollar stelle immer noch einen erheblichen Fehlbetrag dar, verglichen mit den Milliarden, die FTX seinen Gläubigern schulde. Am Samstag, den 19. November, habe FTX seinen 50 größten ungesicherten Gläubigern 3,1 Milliarden Dollar geschuldet.



Bitcoin und Ethereum würden heute höher gehandelt. Litecoin und Binanceoin seien jedoch die besten Performer, die beide mehr als 10% zugelegt hätten.



BinanceCoin im Chart: Der Token der Kryptowährungsbörse Binance habe einen Großteil der Verluste, die durch den Stimmungseinbruch auf dem Kryptowährungsmarkt verursacht worden seien, wieder wettgemacht und steige über die beiden wichtigen gleitenden Durchschnitte, was auf eine versuchte Trendwende hindeute. Nach dem Zusammenbruch von FTX mache die zentralisierte Börse, die sich im Besitz von Chanpeng Zhao befinde, etwa 64% des Kryptowährungshandels aus und sei der wichtigste zentralisierte Akteur in der Branche geworden. (Quelle: xStation 5)



Bitcoin im Chart: Die wichtigste Kryptowährung versuche, die Rückgänge aufzuholen. Im Chart sehe man eine Doppelboden-Formation in der Nähe von 15.500 Dollar. Der wichtigste Widerstand liege immer noch bei 17.000 Dollar, was mit dem 23,6%-Retracement zusammenfalle und von wo aus ein weiterer Abwärtsimpuls in Richtung 14.000 Dollar ausgelöst werden könnte. (Quelle: xStation 5) (23.11.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Anleger kehrten auf den Kryptowährungsmarkt zurück und trugen zu zweistelligen Kursgewinnen bei einigen Projekten bei, was bei Bitcoin die Hoffnung auf einen erneuten Test des Widerstands in der Nähe von 17.000 Dollar macht, so die Experten von XTB.- Das potenziell bankrotte Unternehmen Genesis Capital, das auf dem Markt für Kryptowährungskredite tätig sei, habe den Markt gestern im Gegensatz zu Bloomberg-Berichten beruhigt und habe angegeben, dass es derzeit keine Pläne habe, Konkurs anzumelden. Das Unternehmen halte wahrscheinlich immer noch 175 Millionen FTX-Token, die im Wert von fast 80 Dollar auf heute fast 1,5 Dollar gefallen seien. Jüngsten Berichten zufolge habe Genesis Capital dem in Konkurs gegangenen Fonds Alameda Research Darlehen gewährt. Die Darlehen sollten mit FTX-Token "besichert" werden, deren Wert sich derzeit im Sinkflug befinde.