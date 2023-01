Nachrichten



CryptoPotato berichte, dass Binance die Übernahme einer 41,2%igen Beteiligung an der südkoreanischen Börse Gopax, einer der beliebtesten in der Region, abschließe.



Meta Platforms habe Luxexcel übernommen, ein Unternehmen, das Linsen für Augmented-Reality-Brillen herstelle. Dies sei ein weiterer Schritt des Giganten in das Metaverse.



Die Federal Reserve, die FDIC und das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) hätten am Dienstag eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie vor den "erheblichen" Risiken gewarnt hätten, die Kryptowährungswerte für das Bankensystem im Allgemeinen darstellen könnten.



Bankman-Fried selbst würden bis zu 115 Jahre Gefängnis für seine angebliche Rolle in einem der bisher größten Kryptowährungsskandale der Geschichte drohen. Der ehemalige Milliardär plädiere auf nicht schuldig.



US-Institutionen hätten erneut vor Kryptowährungen gewarnt, und dieses Mal habe sich die Erklärung vor allem an Banken gerichtet. Die Federal Reserve, die FDIC und das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) hätten am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung vor den "erheblichen" Risiken gewarnt, die Kryptowährungswerte für das Bankensystem im Allgemeinen darstellen könnten. Die Aufsichtsbehörden hätten die Banken gewarnt, indem sie auf Betrug, Volatilität, schlechtes Risikomanagement und Ansteckung im Kryptowährungssektor hingewiesen hätten. Sie hätten auch auf die Rechtsunsicherheit in Bezug auf Rücknahmen, Eigentumsrechte und Praktiken der Verwaltung von Kryptowährungswerten hingewiesen.



Bitcoin, Ethereum und US100 im M15-Chart: Man sehe, dass Kryptowährungen trotz relativ geringer Volatilität und abnehmender Liquidität dem US-Index folgen würden, der für seinen hohen Anteil an Technologieunternehmen bekannt sei. (Quelle: xStation5 von XTB) (04.01.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die bessere Stimmung an den weltweiten Börsen hilft dem Kryptowährungsmarkt etwas, so die Experten von XTB.Fast alle wichtigen Projekte würden heute höher gehandelt. Ethereum werde in der Nähe von 1.250 Dollar gehandelt, Bitcoin kämpfe darum, 16.900 Dollar zu überschreiten. Unter den Altcoins seien Cardano, Filecoin und Waves die besten Performer. Der Anstieg bei den Sandbox-, Decentral- und Metaverse-bezogenen Kryptowährungen sei auf die Nachricht gefolgt, dass Meta Platforms ein Unternehmen übernommen habe, das Linsen für den Einsatz in so genannten Smart Glasses und AR/VR-Technologie in 3D drucke.Der "Fear and Greed" Index zeige die anhaltende "Angst" des Marktes, die vor allem aus der Unsicherheit über die Ereignisse im Kryptowährungssektor im neuen Jahr resultiere. (Quelle: alternative.me)Wie Reuters berichte, würden Mitarbeiter, die von Tech-Giganten entlassen worden seien, massenhaft neue Startups gründen, vor allem in den Bereichen KI und Gaming. Obwohl die Risikokapitalfinanzierung im Jahr 2022 aufgrund einer Änderung der Geldpolitik und höherer Finanzierungskosten im Vergleich zum Vorjahr um 33% zurückgegangen sei, befinde sich die Zahl der neuen VC-Fonds für Startups immer noch auf einem Rekordniveau und sei nicht unter das Niveau von 2021 gefallen. Einige Branchenanalysten hätten bereits begonnen, über die mögliche Abwanderung entlassener Tech-Mitarbeiter in den Blockchain-Sektor zu spekulieren und die so genannte Web-3.0-Revolution anzuheizen. (Quelle: layoffs.fyi)