Bitcoin und Co. bieten neue Alternativen

Kein Unterschied zwischen Online- und Krypto-Casinos

Beim Begriff Krypto-Casinos denken einige Casino-Fans an abgefahrene neue Plattformen mit etlichen innovativen Funktionen. Mit voller Vorfreude stürzen sie sich dann auf eine der entsprechenden Webseiten und müssen bedauerlicherweise feststellen, dass es sich bei einem Krypto-Casino keineswegs um eine großartig überarbeitete Plattform handelt. Genau wie bei regulären Online Casinos finden die Nutzer hier üblicherweise eine Auswahl von verschiedenen Slots und mit etwas Glück - abhängig vom Anbieter - auch Inhalte aus dem Bereich des Live Casinos sowie weitere Alternativen zum Glücksspiel an Slots.



Es besteht also kein großes Unterschied zwischen herkömmlichen digitalen Spielhallen und dem hier thematisierten Sektor der Krypto-Casinos. Einzig und allein die Tatsache, dass bei letzteren auch eine kleine Auswahl von Zahlungsoptionen im Bereich der Kryptowährungen aufgelistet wird, besteht zwischen Plattformen beider Arten kein nennenswerter Unterschied. Da Krypto-Casinos für gewöhnlich auch klassische Zahlungsoptionen zur Verfügung stellen, sind sie mehr als ein Upgrade zu klassischen Online Casinos anzusehen, welches für jede Zielgruppe die richtige Lösung anbietet.



Boni, Willkommenspaket, Cashback: Alles bleibt beim alten

Das bedeutet auch, dass Nutzer von Krypto-Casinos in der Regel von der gesamten Palette der Glücksspiel-Boni profitieren können. Sowohl kostenlose Geschenke für Neukunden, als auch Willkommenspakete und weitere Prämien im Verlauf der Nutzung sind Bestandteil nahezu aller Krypto-Casinos, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind. Somit müssen sich Einsteiger bei entsprechenden Plattformen keine Sorgen darüber machen, einen erleichterten Start erleben zu können.



Besonders begehrt sind vor allem Programme wie das Cashback. Hier haben die einzelnen Online Casinos bereits unterschiedliche Versionen geschaffen und sorgen somit für eine große Vielfalt auf dem Markt. Auch Krypto-Casinos können unter Umständen mit solchen Aktionen überzeugen. Es lohnt sich also immer, ein genaues Auge auf den entsprechenden Anbieter zu werfen, ehe die Registrierung vollzogen wird. Ein wichtiger Faktor, der Krypto-Casinos so spannend macht, ist die Tatsache, dass sie bereits mit ihren Zahlungsoptionen das Zeichen geben, möglichst nutzerfreundlich sein zu wollen. Wer in Sachen Zahlungsdienstleister viel investiert, gibt erfahrungsgemäß auch bessere Boni an Neu- und Bestandskunden aus.



Der Hype um Bitcoin und Co.

Um zu verstehen, weshalb viele Online Casinos die Zahlungen mit Kryptowährungen ermöglichen, sollten wir das Thema Bitcoin. und Co. anschneiden. Hierbei handelt es sich um einen digitalen Token, der nur in einer begrenzten Anzahl verfügbar ist. Genauso wie dem echten Geld wurde jedem Bitcoin ein Wert zugeteilt, der von Zeit zu Zeit aufgrund von Kursschwankungen schwanken kann. Jeder Coin besitzt dabei den gleichen Wert.



Verwaltet wird das System allerdings nicht an einem festen Standort. Denn die Daten werden dezentral verarbeitet und sind somit besonders sicher vor etwaigen Angriffen mit negativen Hintergedanken. Lange Zeit ging man davon aus, dass Bitcoin mit hoher Wahrscheinlichkeit das Zahlungsmittel der Zukunft darstellt. Ein weiterer Vorteil für die Nutzer ist, dass sie mit Kryptowährungen deutlich anonymer bezahlen können, als es bei anderen bewährten Zahlungsmitteln der Fall ist.



Darüber hinaus wurden einige Coins vor allem für das Potenzial der Spekulationen mit ihnen bekannt. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der Dogecoin. Er konnte innerhalb kürzester Zeit - auch dank der Hilfe mehrerer Tweets von Tesla-CEO Elon Musk - große Popularität gewinnen und seinen Wert rekordverdächtig erhöhen. Der Handel mit Kryptowährungen befeuerte also den großen Trend und trug damit wahrscheinlich seinen Teil dazu bei, dass Krypto-Casinos derzeit gefragter sind denn je.



Krypto-Casinos: Spannender Trend

Abschließend lässt sich festhalten, dass es sich bei den Krypto-Casinos um einen durchaus spannenden Trend handelt. Zwar werden immer wieder negative Stimmen laut, laut denen diese Form des digitalen Glücksspiels keine Zukunft hat, dennoch sollte nicht vergessen werden, dass ein Krypto-Casino gegenüber einem vergleichbaren regulären Online Casinos keinen Nachteil bietet. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die eine Plattform im Gegensatz zur anderen auch Zahlungsoptionen eines anderen Sektors anbietet. Interessierte Nutzer sollten sich also bei spannenden Aktionen nicht von dem Wort Krypto-Casino abschrecken lassen, sondern sich den entsprechenden Bonus sichern und ihn bei der jeweiligen Plattform genießen. (02.02.2023/ac/a/m)









