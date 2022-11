Wie sehe es mit der Regulierung aus?



Der israelische Finanzminister Avigdor Lieberman habe die Wirtschaftswissenschaftlerin Shira Greenberg für ihre Arbeit gelobt und erklärt, dass der von ihr erstellte Bericht in den kommenden Monaten als Grundlage für künftige Entscheidungen und Regelungen dienen werde. Shira Greenberg, eine der führenden Wirtschaftswissenschaftlerinnen von Israel, habe ihre Empfehlungen vorgelegt und darauf hingewiesen, dass die israelische Wertpapieraufsichtsbehörde mehr Befugnisse zur Überwachung der Branche erhalten sollte.



In einem Sonderbericht habe Greenberg eine Liste von Vorschriften skizziert, die die Einführung von Kryptowährungen sicher vorantreiben könnten. Dazu würden strengere Anforderungen für den Erhalt von Lizenzen und Handelsplattformen sowie die Sicherung der Verwaltung von Fonds für digitale Vermögenswerte gehören. In Bezug auf die Gesetzgebung habe Greenberg die Notwendigkeit erwähnt, spezielle Aufsichtsregeln für Emittenten sogenannter Stablecoins einzuführen, zusammen mit der vorgeschlagenen Einrichtung einer Kommission zur Untersuchung und Regulierung dezentraler Blockchain-basierter autonomer Organisationen, bekannt als DAOs.



Die Tel Aviv Stock Exchange (TASE) habe am 24. Oktober die Einrichtung einer Plattform angekündigt, um den Handel mit Kryptowährungen zu erweitern. Die Erprobung eines Pilotprojekts zur Tokenisierung digitaler Anleihen werde voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Die TASE habe auch damit begonnen, ein Projekt zur Tokenisierung digitaler Anleihen zu testen, das voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein werde. Bislang sei die Akzeptanz von Kryptowährungen in Israel nicht sehr schnell, wobei die Einwohner des Landes in diesem Jahr 21 Millionen Blockchain-Transaktionen durchgeführt hätten, was 0,04% aller Transaktionen weltweit entspreche. Einer von 50 Israelis habe angegeben, eine Kryptowährungs-Brieftasche zu besitzen.



EZB-Präsidentin Lagarde habe betont, dass es bei der FTX-Pleite um die Stabilität und Zuverlässigkeit der Börse gehe. Die EZB müsse als globale Regulierungsbehörde eingreifen, um dem weltweit wachsenden Interesse an Kryptowährungen zu begegnen: "(...) wie ich bereits sagte, ist dies ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist es nicht - es wird eine MiCA II geben müssen, die umfassender alles abdeckt, was sie regulieren und beaufsichtigen soll, und das ist dringend notwendig." Alles deute darauf hin, dass die Regulierung der Branche Jahre dauern werde.



Das Gesetz über Märkte für Krypto-Assets (Markets in Crypto Assets, MiCA) warte nach einer rechtlichen und sprachlichen Prüfung durch die EU-Gesetzgeber auf seine Genehmigung. Der Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments habe MiCA im Oktober nach trilateralen Verhandlungen zwischen dem EU-Rat, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament gebilligt. Die Politik könnte ab 2024 in Kraft treten. Lagarde unterstütze die Idee zusätzlicher MiCA-II-Regelungen, um die Regulierung von Kryptowährungseinsätzen und -krediten zu unterstützen.



Stefan Berger, Mitglied des Wirtschaftsausschusses des Europäischen Parlaments und MiCA-Befürworter, habe den FTX-Zusammenbruch kommentiert: "Der Fall zeigt deutlich die Gefahren eines völlig unregulierten Kryptowährungsmarktes und nicht lizenzierter Kryptowährungsbörsen. Wir haben immer noch eine große Anzahl von Anbietern von Kryptowährungsanlagen, deren Konzept nicht verstanden wird. MiCA löst genau dieses Problem. Mit einer globalen MiCA hätte es den FTX-Crash nicht gegeben." Die EZB führe derzeit eine zweijährige Forschungsphase für ihr digitales Euro-Projekt durch. Einige EU-Beamte würden die ersten gesetzgeberischen Lösungen bereits im Jahr 2023 erwarten.



Investitionen in Kryptowährungsfonds würden immer noch von den Vereinigten Staaten dominiert. Die Mehrheit der Unternehmen, die in Kryptowährungen investieren würden, seien Risikokapitalfonds (52,8%), Hedgefonds (44,3%) und Private Equity- und Investmentfonds (2,9%)