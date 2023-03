- Ripple werde von vielen Analysten als eine der zukünftigen Grundlagen einer digitalen Finanzinfrastruktur auf Basis der Blockchain-Technologie genannt. So sei die Blockchain von Ripple kürzlich in der Lage gewesen, eine Transaktion im Wert von 755 Millionen Dollar in vier Sekunden für eine Gebühr von einem Zehntel Dollar (0,01 XRP) zu verarbeiten. Auf dem Kryptomarkt werde das Unternehmen als großer Konkurrent des Interbankenmarktes angesehen, der hohe Gebühren für die Abwicklung internationaler Überweisungen verlange.



- Die Analysten von Iron Key Capital würden in Ripple einen Gewinner auf dem globalen Multimilliarden-Dollar-Zahlungsmarkt sehen. Neben Ripple selbst seien heute auch die Kryptowährungen Stellar und Algorand auf dem Vormarsch. Beide seien, ebenso wie Ripple, in den neuen internationalen Abrechnungsstandard ISO20022 integriert worden. Dieses System werde in den kommenden Jahren den SWIFT-Standard ablösen. Der Sieg von Ripple bei der SEC werde u.a. von der Ark Invest Fondsmanagerin CathieWood erwartet.



- In den nächsten Wochen könnte es zu einer "Rally unter dem Ereignis" beim Preis von Ripple-Token kommen. Ein ähnlicher Verlauf sei auch für den Kryptomarkt charakteristisch, da er oft in einem Ausverkauf (Gewinnrealisierung, sog. "Fact Selling") ende, da der entscheidende Moment sehr nahe sei. Dies sei unter anderem der Fall beim Kurs von Cardano gewesen, das im September 2021 die Smart-Contract-Technologie eingeführt habe, und bei Ethereum Merge im Sommer 2022. (29.03.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen erholen sich heute trotz der immer noch unsicheren Nachrichten über den Konflikt zwischen der CFTC und der Binance-Börse, so die Experten von XTB.Unter allen Projekten steche Ripple (XRP) erneut hervor. Das Fintech-Unternehmen Ripple werde am 30. März eine Anhörung hinter verschlossenen Türen mit der Securities and Exchange Commission (SEC) abhalten. Der Markt habe die Nachricht vom Treffen der Konfliktparteien vor Gericht als Signal für eine mögliche Einigung gewertet. Deren Zustandekommen wäre ein Sieg für den gesamten dezentralen Finanzsektor in den USA. Es würde die Rolle der SEC bei der Entscheidungsfindung untergraben und die Angst vor den von Gary Gensler vorgeschlagenen Beschränkungen verringern.