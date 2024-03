Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Beginn der neuen Handelswoche verlief an den globalen Finanzmärkten bisher ruhig, so die Experten von XTB.Die Rally an den Kryptowährungsmärkten reiße nicht ab und Bitcoin habe heute um weitere 5% zugelegt. Die berühmteste Kryptowährung habe heute neue Rekordhöhen erreicht und sei im Laufe des Tages zum ersten Mal in der Geschichte über die 72.000-Dollar-Marke geklettert. Zuwächse seien auch bei anderen wichtigen Münzen zu beobachten, wobei Ethereum um über 5% zugelegt habe und über der 4.000-Dollar-Marke gehandelt werde. Die größten Bewegungen seien bei Altcoins wie Avalanche oder Litecoin zu beobachten, die über 10% hätten zulegen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link . (11.03.2024/ac/a/m)