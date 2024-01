Die SEC müsse bis zu diesem Datum eine endgültige Entscheidung zu beiden treffen. Eine Ablehnung könnte bedeuten, dass letztendlich keine Bitcoin-ETFs geschaffen würden. Die Annahme beider Anträge würde darauf hinweisen, dass alle wahrscheinlich genehmigt würden, sodass die SEC den Prozess nicht weiter verzögern würde. In einem solchen Fall würde ein ETF von BlackRock gemeinsam mit allen anderen 13 Spot-ETFs starten. Andernfalls müssten die größten Emittenten bis März auf die Genehmigung warten. Insgesamt würden 14 Anträge von Wall Street-Institutionen auf Entscheidungen warten, darunter BlackRock und Fidelity. Alle potenziellen Emittenten hätten die Fristen eingehalten und ihre Anträge gemäß den Anweisungen und Fristen der SEC angepasst. Bitcoin (H1, H4-Chart) habe den vorübergehenden Ausverkauf und die Verteilung der Miner gestoppt und seiaus dem aufsteigenden Dreiecksmuster ausgebrochen.



Die potenzielle Spanne des Ausbruchs könnte etwa 50.000 US-Dollar betragen, wenn man die bisherigen Preisreaktionen und die Größenordnung der Anstiege von jeweils etwa 9.000 US-Dollar in den beiden vorherigen bullischen Aufwärtsimpulsen seit Oktober betrachte. Unveränderlich habe sich der SMA200-Durchschnitt (H4-Intervall) als starke Unterstützung erwiesen.



Bitcoin habe das Jahr 2024 mit einem bullischen Impuls begonnen, dessen aktueller Bereich grob mit mehreren früheren Preisreaktionen übereinstimme. Auf dem MACD sähen die Experten von XTB einen Überschneidungspunkt der Durchschnittswerte, was darauf hindeute, dass der überkaufte Trend in einer kurzfristigen Korrektur enden könnte. Andererseits sei es schwierig, die endgültige Marktreaktion auf die Entscheidung der SEC abzuschätzen. Die On-Chain-Analyseplattform CryptoQuant habe vorgeschlagen, dass das Tief der Korrektur sogar das Niveau von 32.000 US-Dollar erreichen könnte, und historisch gesehen seien Rückgänge von 25/30% in früheren Bullenmärkten bei Bitcoin üblich gewesen. Kurzfristig würden in der Regel die aktivsten Investoren Rekordgewinne verzeichnen, die bereits mehr als 30% betragen würden, was darauf hinweise, dass der Druck, Gewinne zu realisieren, signifikant sein könnte. Es sei ungewiss, ob Zuflüsse mit dem wachsenden Angebot an aktiven Investoren mithalten könnten, selbst wenn der ETF letztendlich genehmigt werde.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gemäß Nachrichtenberichten und Quellen von Reuters könnte die US-amerikanische Börsenaufsicht (SEC) möglicherweise den 10. Januar (nächsten Mittwoch) nicht abwarten und noch in dieser Woche die Schaffung eines Bitcoin-ETFs genehmigen, so die Experten von XTB.Bitcoin gewinne zu Beginn der Woche stark an Wert und werde mit bis zu 45.700 US-Dollar gehandelt. Auch die wiedererlangte Beliebtheit von Solana zeige sich gut und verzeichne einen Anstieg von fast 7%. Der Start des Jahres 2024 sei für Kryptowährungen sehr positiv und selbst der Anstieg des US-Dollar könne die steigende Welle von Bitcoin nicht stoppen.Werde die SEC den Bitcoin-ETF genehmigen? Quellen von Reuters würden darauf hindeuten, dass die Entscheidung der Regulierungsbehörden heute oder morgen (3. oder 4. Januar) erfolgen könnte. Der 10. Januar sei der Stichtag für Entscheidungen über ETF-Anträge von 21Shares- und Ark Invest-Fonds.