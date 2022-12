Mit Kryptos oder Fiat bezahlen

Casino Anzahl Desktop Mobil Währungen Sprachen Slots 4812 ✅ ✅ USD, EUR EN, DE Live Games 573 ✅ ✅ USD, EUR EN Table Games 197 ✅ ✅ USD, EUR EN, DE Game Shows 27 ✅ ✅ USD, EUR EN, DE Jackpot 27 ✅ ✅ USD, EUR EN Sonstige 279 ✅ ✅ USD, EUR EN, DE Gesamt 5915 DIREKTEINSTIEG

Wie funktioniert das Lucky Block Casino?





Mit Klick auf X kommen Sie wieder zur Ebene davor zurück. Mit dem Haus-Symbol geht es zurück auf die Startseite von Lucky Block Casino und Sportwetten.



Steigen Sie direkt ein und spielen Sie anonym und ohne Limits im Lucky Block Casino.

Wie funktionieren die Lucky Block Sportwetten?

Auch der Bereich der Sportwetten ist bei Lucky Block mit einer hohen Kundenzentrierung entstanden. Die Benutzeroberfläche ist zwar etwas komplexer, aber das liegt an den zahlreichen Sportarten und Wettchancen in der Branche. Durch die Kooperation mit vier der führenden Wettanbieter ist das Angebot wirklich riesig. Trotzdem finden Sie sich hier leicht zurecht.







Natürlich ist der Bereich von Fußballwetten am größten ausgefallen, was aber auch an der derzeit stattfindenden FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar liegt. Neben den aktuellen Begegnungen finden Sie aber auch die Bundesliga mit allen Partien.







Was Lucky Block an dieser Stelle besonders schön realisiert hat, ist die Möglichkeit, mit Klick auf ein Match weitere Details und Informationen zu erhalten, wie im nächsten Bild zu sehen.







Die übersichtliche Grafik zeigt interessante Statistiken und Kennzahlen, die beim Platzieren Ihrer Wette auf Lucky Block hilfreich sind. Es gibt aber nicht nur Fußball, das gilt auch für Lucky Block. Insgesamt stehen 35 verschiedene Sportarten zur Auswahl.



Sportarten Soccer Bandy Basketball Waterpolo Tennis Cricket Ice Hockey Cross-Country Skiing Volleyball Floorball Handball Golf Table Tennis Cycling American Football Darts Baseball Curling Boxing Beach Volley Aussie Rules Lacrosse Rugby Alpine Skiing Formula 1 Biathlon MMA Speedway Futsal Gaelic Football Badminton Gaelic Hurling Snooker Kabaddi Stock Car Racing

Darüber hinaus sind 15 E-Sports Angebote auf der Plattform zu finden. Der Bereich von E-Sports ist stark wachsend und erfreut sich zunehmender Beliebtheit, das gilt für Spieler wie für das Platzieren von Wetten auf die Matches.



Fazit: Lucky Block Casino und Sportwetten ist eine großartige Gelegenheit, anonym und dennoch sicher mit Kryptowährungen ins Casino-Gaming einzusteigen. Die Anmeldung dauert weniger als 30 Sekunden und derzeit gibt es eine aktuelle Promotion, bei der Sie 15 % Cashback auf mögliche Verluste in den ersten 7 Tagen nach der Anmeldung erhalten. (01.12.2022/ac/a/m)



Nutzen Sie die Anonymität des Online-Casinos von Lucky Block und zahlen Sie mit Bitcoin.



