Gemäß Daten von Glassnode bleibe der SOPR-Index, der die durchschnittlichen Anlegerrenditen während der Bitcoin-Rally verfolge, seit fast 50 Tagen auf sehr hohen Niveaus, länger als die durchschnittliche Dauer von 17 Tagen (die längste Periode seit dem Allzeithoch im November 2021). Einerseits bedeute dies, dass die überwiegende Mehrheit der Anleger Gewinne realisiert habe, und andererseits habe es einen Zustrom von Nachfrage gegeben, der über viele Wochen hinweg das Angebot absorbiert habe.



On-Chain-Daten würden zeigen, dass Investoren ihre Bitcoins zu einem Rekordtief in Kryptowährungsbörsen einzahlen würden. Die Pegel seien die niedrigsten seit Juli 2020. Dies bedeute, dass Investoren trotz einer solch enormen Rally nicht besonders darauf erpicht seien, ihre Bitcoins zu verkaufen. Eine begrenzte Angebotssituation tendiere im Allgemeinen dazu, höhere Preise begünstigen.



Das Jahr 2023 sei ein großartiges Jahr für Bitcoin gewesen, für viele repräsentiere es den digitalen "Bruder" von Gold. Die größte Kryptowährung habe in diesem Jahr den Anstieg des Spot-Goldes entscheidend übertreffen können.



Kleinere Kryptowährungen lägen trotz ihrer jüngsten großen Zuwächse im Durchschnitt im Jahr 2023 immer noch deutlich unter Bitcoin und der zweitgrößten Kryptowährung, Ethereum.







Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (11.12.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Digitale Vermögenswerte verzeichnen heute Rückgänge, so die Experten von XTB.Neben Bitcoin selbst, das von knapp 44.000 Dollar auf das Niveau von 40.000 Dollar gefallen sei und getestet werde, erstrecke sich der Ausverkauf auch auf den Altcoin-Markt. Wir sehen heute eine schwächere Stimmung an den Indices, so die Experten von XTB. Sowohl europäische Benchmarks als auch Wall Street-Futures würden leicht verlieren. US-Dollar-Futures, USDIDX, würden um 0,12% zulegen. Es scheine, dass die Volatilität auf dem Kryptomarkt diese Woche auch am Mittwoch zunehmen könnte, wenn die FED über die Zinssätze entscheiden werde (20:00 Uhr).Es habe keine Neuigkeiten auf dem Kryptomarkt gegeben, die eine so tiefe Korrektur rechtfertigen würden. Die Rückgänge erfolgten jedoch direkt nachdem Bitcoin seine achte aufeinander folgende wöchentliche Aufwärtskerze geschlossen hatte und scheinen auf den Druck zur Realisierung von Gewinnen nach einer starken Rally zurückzuführen zu sein, so die Experten von XTB.Die Bullen hätten es geschafft, den Rückgang des Bitcoin-Preises am Unterstützungsniveau des SMA100 bei 40.000 Dollar zu stoppen. Historisch gesehen sei der SMA100-Durchschnitt in diesem Jahr ein wichtiger Bestimmer für das Momentum gewesen und eine bullische Reaktion um ihn herum scheine zumindest kurzfristig positiv zu sein. Darüber hinaus habe dies auf dem psychologisch bedeutsamen Niveau von 40.000 Dollar stattgefunden.