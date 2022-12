Bei Goldman Sachs wittere man im aktuellen Crash die Chance, das Engagement in einem potenziellen Zukunftsmarkt günstig auszubauen. Dabei sei ein zweistelliger Millionenbetrag natürlich viel Geld. Für die Großbank, die im Vorjahr rund 21 Mrd. USD Gewinn gemacht habe, sei es aber dennoch ein überschaubarer Einsatz für eine heiße Wette auf das langfristige Potenzial der Technologie.



Sehr risikobereite Privatanleger, die es Goldman Sachs gleichtun wollten und in Erwartung einer langfristigen Erholung in den Kryptowährungen oder Unternehmen mit Bezug zur zugrundeliegenden Technologie investieren wollten, müssten sich kurz- und mittelfristig auf weiteren Gegenwind einstellen - und sollten daher entsprechend langfristig und mit geringem Kapitaleinsatz agieren. Alle anderen sollten an der Seitenlinie eine Trendwende abwarten.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (06.12.2022/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die spektakuläre Pleite der Kryptobörse FTX habe den gesamten Markt in Aufruhr versetzt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die langfristigen Folgen seien noch nicht abzusehen, die Sorgen vor einer Kettenreaktion in der Branche allgegenwärtig. Viele große und kleine Marktteilnehmer würden sich daher aktuell zurückziehen oder abwarten - aber nicht Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS).Die US-Investmentbank wolle die gedrückten Bewertungen und das gedämpfte Interesse vieler Investoren nutzen, um selbst im Kryptosektor zu investieren. Das berichte die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag und berufe sich dabei auf Mathew McDermott, Head of Digital Assets bei Goldman Sachs. "Wir sehen einige wirklich interessante Möglichkeiten, die preislich attraktiv sind", habe dieser in einem Interview gesagt. Goldman Sachs führe auch bereits Due-Diligence-Prüfungen bei mehreren unterschiedlichen Kryptofirmen durch, habe McDermott verraten, ohne dabei aber weiter ins Detail zu gehen. Laut dem Reuters-Bericht wolle die Großbank jedoch einen zweistelligen Millionen-Dollar-Betrag in die Hand nehmen, um in Kryptofirmen zu investieren oder diese komplett zu übernehmen.Das FTX-Fiasko, das viele Marktteilnehmer in die Flucht geschlagen habe und immer noch umtreibe, sei dabei kein Hindernis für Goldman Sachs, im Gegenteil. Die Geschehnisse hätten gezeigt, wie dringend vertrauenswürdige und regulierte Akteure im Kryptomarkt benötigt würden - und große Banken würden nun ihre Chance wittern, dort Fuß zu fassen, so McDermott.