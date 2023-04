Auch umgekehrt sei es möglich, Bargeld einzuwerfen und Bitcoin oder eine von 25 anderen Kryptowährungen sofort und sicher zu erhalten. Das sei laut Coinhub eine ideale Alternative zu einem Konto bei einer Krypto-Börse wie Coinbase, die von den Regulierungsbehörden zunehmend unter die Lupe genommen würden.



Coinhub gehe einen wichtigen Schritt im Aufbau einer Krypto-Infrastruktur. Damit dürfte der Bitcoin und andere Krypto-Währungen für mehr Menschen attraktiv werden, wovon die Preise profitieren sollten.





Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (04.04.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin-Geldautomaten-Betreiber Coinhub will das Problem des Krypto-Debankings angehen, indem er sich mit mehr als 1.000 Tankstellen und Ladenbesitzern zusammenschließt, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Unternehmen wolle neue Krypto-Geldautomaten installieren, die es Krypto-Besitzern ermöglichen würden, ihre Token mit Bargeld zu kaufen und zu verkaufen.Laut einer Pressemitteilung von Coinhub am Montag sei das Unternehmen bestrebt, seine Reichweite zu vergrößern und den Nutzern mehr Komfort zu bieten. Gleichzeitig biete es den Ladenbesitzern eine passive Einkommensmöglichkeit in Form von monatlichen Mietzahlungen.