Einer der größten Gegner der "DeFi-Freiheit", SEC-Chef Gary Gensler, wurde von den Republikanern kritisiert, nachdem sich herausstellte, dass nur 7% der Mitarbeiter der Securities and Exchange Commission zur Arbeit erscheinen, in einem Gebäude, das mit Hunderten von Millionen Dollar aus dem Staatshaushalt finanziert wird, so die Experten von XTB.



Der Fidelity-Fonds, der fast 4 Billionen Dollar an Vermögenswerten verwalte, habe in einem Interview mit Bloomberg angegeben, dass er die Zahl der Vollzeitstellen in seiner Abteilung für digitale Vermögenswerte um 25% erhöhen und 100 neue Mitarbeiter einstellen werde. Die Krypto-Abteilung des Fonds solle bis zum ersten Quartal 2023 500 Mitarbeiter beschäftigen und Büros in den USA, Großbritannien und Irland haben. Gleichzeitig hätten Kryptounternehmen wie Coinbase (ISIN US19260Q1076/ WKN A2QP7J), Geminic, Crypto.com und BlockFi Mitarbeiter entlassen und Stellen um 20% bis 10% abgebaut. Dies macht es wahrscheinlich, dass die entlassenen "Talente" zu traditionellen Fonds wie Fidelity abwandern werden.



Der Fonds beabsichtige, aufgrund des wachsenden Anlegerinteresses umfassende Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte anzubieten. Ein Fidelity-Sprecher habe unter anderem angegeben, dass das Zielangebot des Fonds neben Bitcoin auch Ethereum umfassen werde. Die Anlage- und Verwahrungsdienste für Institutionen würden am 28. Oktober dieses Jahres eröffnet und das Unternehmen habe auch fast 34 Millionen Privatkunden, denen es ein Engagement in Kryptowährungen anbieten könne. Bislang habe der Fonds bereits Inhabern von 401(k)-Rentensparkonten die Möglichkeit gegeben, in Bitcoin zu investieren.



Kryptowährungen hätten immer noch mit internen Problemen zu kämpfen. Die Plattform Freeway, die mehr als 4.300 Kunden das Staking (Einkünfte aus der Bereitstellung von Liquidität für die Blockchain durch den Kauf von Kryptowährungen) ermögliche, habe die Aussetzung der Auszahlungen unter Hinweis auf die hohe Volatilität angekündigt. Die Plattform habe den Kunden 43% Rendite versprochen, der Kryptowährungspreis von Freeway sei um 80% abgestürzt.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin kletterte in die Nähe von 19.700 Dollar, nachdem die Märkte positiv auf die Berichte des "Wall Street Journal" über eine geringere Zinserhöhung bei der FED-Sitzung im Dezember reagierten, so die Experten von XTB.Wenige Augenblicke später habe Mary Daly von der Federal Reserve von San Francisco betont, dass die Banker bei zukünftigen Sitzungen (nach der Sitzung im November) kleinere Zinserhöhungen, d.h. 25 und 50 Basispunkte, in Betracht ziehen würden. Der anfängliche Schwenk habe den Indices und auch den Kryptowährungen geholfen. Diese hätten sich jedoch von ihren lokalen Hochs zurückgezogen:Bitcoin notiere bei 19.350 Dollar, Ethereum halte sich über 1.340 Dollar. Im Sog der größten Kryptowährungen hätten auch kleinere Altcoins wie Chainlink, Polkadot und der zuletzt stark überverkaufte Cardano zugelegt. Eine weitere Rally sei jedoch noch nicht ausgemachte Sache und die anstehende FED-Entscheidung am 2. November könnte die Volatilität erhöhen.