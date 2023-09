Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Heute beobachten wir einen breiten Aufschwung auf dem Kryptowährungsmarkt, so die Experten von XTB.



Interessanterweise sehe man keine großen Bewegungen auf dem Devisenmarkt, vor allem beim Dollar. In den letzten Monaten habe man eine Rückkehr der Korrelation zwischen Bitcoin und anderen Anlageklassen wie den Indices der Wall Street oder Gold beobachtet. Trotz eines schwächeren Tages für die US100-Kontrakte lege Bitcoin heute zu, was auch mit dem Anstieg von Gold einhergehe.



Dies könnte mit der bevorstehenden FED-Sitzung zusammenhängen, die ein Ende des Zinserhöhungszyklus bedeuten könnte. In der Vergangenheit habe Bitcoin von einer Welle der Dollarschwäche profitiert, die unter anderem durch abnehmende Erwartungen einer Zinserhöhung verursacht worden sei. Wenn sich die FED jetzt zurückhaltend zeige, könnte es zu einem Durchbruch von 28.000 und einem Versuch kommen, 30.000 USD zu testen. Im Anschluss daran wäre die Marke von 32.000 USD der höchste Stand seit Mai 2022. (18.09.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)



