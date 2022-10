Geschichte der Kryptowährungen?

Auswirkungen der Blockchain

Validierung und Belohnung

In gewissem Sinne gibt jede Transaktion, die auf einer Blockchain stattfindet, allen Mitgliedern des Netzwerks die Möglichkeit, die Transaktion zu validieren. Dies geschieht hauptsächlich mit Hilfe von Computerleistung, denn der Prozess der Validierung ist, vereinfacht ausgedrückt, die Arbeit, die aufgewendet wird, um ein bestimmtes Computer-"Rätsel" zu lösen, das üblicherweise als Hash-Schlüssel bezeichnet wird.



Dieser Hash-Code ist ein mathematischer Algorithmus, der eine sehr lange Zeichenkette aus Zahlen und Buchstaben erzeugt, die bestimmte Daten repräsentiert. Wenn diese Daten verändert oder manipuliert werden, ergibt sich ein anderer Hashwert und wird somit als falsch entlarvt.



Den Mitgliedern der Blockchain steht es also frei, ihre Rechenleistung zu nutzen, um Hashes zu generieren und so das Rätsel zu lösen. Diese Art von Aktivität wird in der Kryptowelt oft als "Mining" bezeichnet. Dieses Mining, d.h. der Prozess der Validierung von Hashes, wie oben beschrieben, wird mit einer gewissen Belohnung belohnt, wenn es gelingt.



Mining

Krypto-Mining ist, wie bereits erwähnt, die mühsame Arbeit, die von Computern geleistet wird, um einen langen Hash-Code zu lösen. Dies liefert das, was in der Kryptographie als Proof-of-Work bezeichnet wird. Um es noch einmal zu vereinfachen: Dieser Proof-of-Work dient als Abschreckung für diejenigen, die Transaktionen durch die Bereitstellung falscher Codes manipulieren wollen. Die Länge und die Schwierigkeit, diese Rätsel zu lösen, erfordern eine beträchtliche Menge an Rechenleistung, um diese Berechnungen durchzuführen.



Eine der Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Währung als Kryptowährung angesehen werden kann, ist, dass das Kryptosystem definieren muss, ob neue Einheiten geschaffen werden, die Bedingung für ihre Schaffung sowie die Bestimmung des Eigentums an diesen neu geschaffenen Tauscheinheiten. Diese Einheiten beziehen sich auf die tatsächlichen Münzen, die in Umlauf gebracht werden und die Grundlage für die Erstellung von Transaktionen sind.



Bei Kryptowährungen ist es daher üblich, neu generierte Münzen an die Person zu vergeben, der es gelungen ist, das Hash-Rätsel zu lösen.



Der Nachteil für normale Menschen ist, dass die Berechnung dieser Hashes ein Wettbewerb ist, d.h. derjenige, der sie zuerst validiert, erhält auch die Belohnung. Dies hat zu einem Aufschwung industrieller Miner geführt, die in Hash-Generierungstechnologie in Form von Computer-Hardware investieren, die ihnen einen enormen Vorteil gegenüber einer normalen Person mit einem Heimcomputer verschafft.



Weitere Entwicklung für zukünftige Anwendungen

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Welt ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten ist, Finanztransaktionen durchzuführen. Die meisten Methoden sind für das Verständnis der Öffentlichkeit für Finanzprozesse unerreichbar. Das Konzept der Kryptowährungen ist für die meisten Menschen noch komplizierter zu verstehen, aber in Wirklichkeit ist es der transparenteste, sicherste, schnellste und billigste Weg für die breite Bevölkerung, Transaktionen durchzuführen.



Das dezentralisierte Design der meisten Kryptowährungen gewinnt in der FinTech-Welt immer mehr an Bedeutung, und die Innovationen und Kooperationen in der Technologieentwicklung sind immens, da sich die Entwickler ein Rennen liefern, um einige der wichtigsten Probleme zu lösen, die mit dezentralen Finanzsystemen einhergehen.



Gemeinsame Herausforderung

Obwohl es unvermeidlich ist, dass Kryptowährungen einen großen Einfluss auf die künftige Wirtschaft der Welt haben werden, gibt es dennoch einige Probleme, die zunächst überwunden werden müssen. Eine dieser großen Herausforderungen ist der CO2-Fußabdruck, den das Mining der Münzen hinterlässt. Die benötigte Rechenleistung ist mit einem hohen Energieverbrauch verbunden, was Umweltschützer und Kritiker von Kryptowährungen mit Sorge erfüllt.



Diese Herausforderung sollte jedoch nicht isoliert betrachtet werden, sondern in Kombination mit den weltweiten Energieproblemen. Es wäre nicht abwegig anzunehmen, dass die Verbesserung der Effizienz von sauberer, erneuerbarer Energie auch positive Auswirkungen auf das Krypto-Mining haben wird.



Im Jahr 2021 hat der berühmte Autohersteller Tesla die Annahme von Bitcoin als Zahlungsmittel gestoppt, weil er sich Sorgen macht, dass die Energie aus fossilen Brennstoffen eine große Rolle beim Krypto-Mining spielt.



Fazit

Wie zu Beginn des Internets konnten die meisten Haushalte nicht absehen, welche Auswirkungen das Internet in Zukunft auf ihr Leben haben wird. Der Autor ist geneigt, dasselbe über Kryptowährungen und den gesamten Finanztechnologiesektor anzunehmen.



Dieses Phänomen wächst und bestimmt langsam die zukünftige Landschaft der Finanzwelt. Da immer mehr Länder eine günstige Gesetzgebung für diese neuen Finanzmodelle verabschieden, ist es nicht riskant, zu dem Schluss zu kommen, dass die Idee der Kryptowährungen umso wahrscheinlicher ist, je eher sich normale Menschen mit der aktuellen Landschaft vertraut machen können.



Es besteht jedoch die Gefahr, dass je weniger sich die Menschen mit Kryptowährungen vertraut machen und tatsächlich Schritte unternehmen, um sich auf die eine oder andere Weise mit ihnen zu beschäftigen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es den großen Akteuren gelingt, Kryptowährungen in Richtung Zentralisierung zu treiben. (17.10.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In den letzten Jahren ist immer häufiger von Kryptowährungen die Rede. Mit dem weiteren Wachstum der Blockchain-Technologie wird immer deutlicher, dass der Einfluss von Kryptowährungen auf die Industrie nicht abnehmen, sondern eher noch stärker werden wird.Aus der ganzen Welt gibt es Anzeichen dafür, dass Kryptowährungen an Dynamik gewinnen, und diese Anzeichen werden deutlich, wenn man sich die Maßnahmen ansieht, die von Regierungen auf der ganzen Welt ergriffen werden, um Regelungen für diese Branche zu schaffen. In Deutschland beispielsweise gelten Kryptowährungen als Finanzinstrumente und sind daher gesetzlich geregelt, während in Südafrika die Verwendung von Kryptowährungen erlaubt ist, aber nicht gesetzlich geregelt ist.Im Moment ist die Kryptolandschaft ein Minenfeld, in dem man sich bewegen muss, und die meisten Menschen, ob gebildet oder nicht, verstehen die Welt der Finanztechnologie und die Auswirkungen, die sie auf das Funktionieren der Welt in der Zukunft haben könnte, nicht ohne weiteres. Dies führt dazu, dass die breite Öffentlichkeit nicht bereit ist, in Aktivitäten rund um Kryptowährungen zu investieren. Das ist natürlich in gewisser Weise ironisch, denn Kryptowährungen sollen der Öffentlichkeit Finanzdienstleistungen zugänglicher machen.In diesem Artikel werden einige Themen im Zusammenhang mit Kryptowährungen und die Art und Weise, wie sich die Öffentlichkeit daran beteiligt hat, erläutert.Die erste weithin bekannte digitale Währung entstand 1963, als der Informatiker David Chaum ein Papier über ein kryptografisches elektronisches Geldsystem veröffentlichte. Die Idee war, den Kunden Anonymität zu bieten, indem man eine Software entwickelte, die digitales Geld speichern konnte.Dieses Geld würde von der Bank abgezeichnet und könnte zum Kauf von Artikeln bei Händlern verwendet werden, die das System nutzen. Wenn der Händler sein Geld bei der Bank einfordert, weiß die Bank nicht, wer das Geld ausgegeben hat, sondern nur, dass die Transaktion rechtmäßig war.Dieses System scheiterte jedoch an einer sehr geringen Akzeptanz, da sich nur 5000 Personen für den Dienst angemeldet hatten. Damals schien es, dass die Verbraucher sich nicht unbedingt an der mangelnden Privatsphäre stören, die mit Kreditkarten und ähnlichen Zahlungsmethoden einhergeht. Online Casino ohne Anmeldung nutzen würden.Es folgten weitere Innovationen auf der Suche nach einer praktikablen Zahlungsmethode, die dem Verbraucher die Sicherheit der Anonymität bietet und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, Transaktionen ohne Identitätsnachweis zu verifizieren. Diese Arbeit gipfelte schließlich in der vorgeschlagenen Gründung von Bitcoin im Jahr 1998. Aus dem anonym verteilten Papier über ein Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System entstand ein Blockchain-Netzwerk, das es den Nutzern ermöglichte, zu Verifizierern von Transaktionen zu werden, die mit einer digitalen Münze durchgeführt wurden, die heute als Bitcoin bekannt ist. Dies bedeutete, dass diese vorgeschlagenen Transaktionen keinen zentralen Prüfer wie eine Bank benötigten und somit als dezentralisiert angesehen wurden. Die erste Finanztransaktion unter Verwendung von Bitcoin wurde 2010 durch einen Pizzakauf gemeldet.In der Bankterminologie werden Blockchains als "Zahlungsschienen" bezeichnet, die im Grunde die Erleichterung des Geldtransfers vom Zahler zum Zahlungsempfänger über ein bestimmtes System beschreiben. Andere Formen von Zahlungssystemen sind Kreditkarten oder PayPal. Daher wurde das Konzept der Blockchain, das vom anonymen Schöpfer von Bitcoin entwickelt wurde, der Öffentlichkeit als eine Möglichkeit vorgestellt, Geld zu bewegen, ohne dass ein Finanzinstitut die Transaktionen überprüfen muss.Softwaretechnisch gesehen handelt es sich um einen Code, der die Beteiligung von Benutzern in Form eines Netzwerks erfordert, um Transaktionen anderer Benutzer zu validieren. Genau wie in der Finanzwelt kann sie als ein Hauptbuch oder ein Buch betrachtet werden, in dem jede Transaktion aufgezeichnet wird, aber anstatt dass dieses Hauptbuch im Besitz einer zentralisierten Organisation ist, wird das Hauptbuch unter den Nutzern des Systems verteilt.Das Wesen einer Blockchain besteht darin, dass dieses "verteilte Hauptbuch" eine Kette von Blöcken ist, wobei der vorherige Block mit dem nächsten verbunden ist. Eine rudimentäre Erklärung für die Funktionsweise eines Blocks ist, dass jede Transaktion, die im Netzwerk erstellt wird, einen neuen Block erzeugt, der mit dem vorherigen Block verbunden ist, wie oben erklärt. Man kann sich das wie eine Datenbank vorstellen, in der jede Transaktion, die im Netzwerk stattgefunden hat, dauerhaft aufgezeichnet und gespeichert wird. Diese Datenbank oder ein einzelner Block kann nicht geändert oder ergänzt werden, da dazu die gesamte Kette geändert werden müsste und somit im Netzwerk leicht als ungültig erkannt werden könnte.Ohne auf kompliziertere Erklärungen zur Software, die Blockchains antreibt, einzugehen, ist es einfacher festzustellen, dass diese Ledger-Netzwerke von einer starken Beteiligung der Öffentlichkeit abhängig sind. Das liegt daran, dass die Nutzer oder die Öffentlichkeit eine aktive Rolle bei der Validierung von Transaktionen spielen müssen, die im Folgenden erläutert wird.