- Bitcoin habe heute die Marke von 23.000 Dollar zurückerobern können, und der Kryptowährungsmarkt verzeichne eine leichte Stimmungsverbesserung. Graph sei in der letzten Woche bereits um fast 60% gestiegen, liege aber immer noch 80% unter seinen historischen Höchstständen.



- Graph helfe Anwendungsentwicklern, ihre Infrastruktur für die On-Chain-Datenspeicherung und -verarbeitung zu erweitern. Das Protokoll unterstütze Daten aus 26 verschiedenen Blockchain-Netzwerken, darunter Ethereum, Polygon, Filecoin (IPFS), Avalanche, Phantom, Moonbeam sowie Arbitrium und Optimism, die derzeit definitiv im Aufwind seien.



- Laut dem Bericht von Messar vom Februar 2023 bestehe die Haupteinnahmequelle von Graph aus Gebühren für die Beantwortung von Anfragen von Datenkonsumenten. Im 4. Quartal 2022 habe Graph einen Anstieg der Einnahmen aus Abfragegebühren um 66% gemeldet, was einem Anstieg von 5% Monatsvergleich und einem massiven Anstieg von 265% im Jahresvergleich entspreche. Analysten hätten darauf hingewiesen, dass die Abfragegebühren mit der Expansion des Netzwerks steigen sollten. Laut Daten von CoinMarketCap sei Graph derzeit die Kryptowährung mit der größten Kapitalisierung unter den "Big Data" und AI-Projekten.



Graph im D1-Chart: Der Preis sei über den SMA200 geklettert, was eine Trendumkehr signalisiere, aber der RSI-Indikator zeige ein extrem überkauftes Niveau. (Quelle: xStation5 von XTB) (07.02.2023/ac/a/m)







Die Kryptowährung Graph hat eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar überschritten und wird heute mit einem Plus von mehr als 35% gehandelt. Die Rally könnte teilweise mit der Entwicklung des Graph-Ökosystems im vierten Quartal 2022 und einem neuen Trend bei KI-Projekten zusammenhängen. Heute zwischen 19:00 und 22:00 Uhr werde Microsoft wahrscheinlich eine weitere Erklärung zur weiteren Zusammenarbeit mit OpenAI abgeben, was nach Powells geplanter Rede für zusätzliche Volatilität bei riskanten Anlagen sorgen könnte.