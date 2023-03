Wien (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Entwicklungen zeigen auf, dass es der Kryptomarkt, auch wenn es die Community gerne hätte, bislang nicht schaffte, sich vom traditionellen Finanzsystem abzukoppeln, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Seien es die klassischen Finanzintermediäre, der Staat oder das Geldsystem selbst - die Einflüsse und Abhängigkeiten seien offensichtlich und allgegenwärtig. Ein in sich geschlossener Kreislauf, in welchem beispielsweise Bitcoin-Maximalisten untereinander agieren, Transaktionen tätigen, Güter und Dienstleistungen mit BTC bezahlen würden, würde für eine weitgehende Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen, wie der Geldpolitik, sorgen. In der Regel werde jedoch am Ende des Tages stets ein Umtausch von Kryptos in Fiatgeld angestrebt. Solange also das vordergründige Motiv in der alleinigen Hoffnung auf Kurssteigerungen liege und der BTC von der Mehrheit als simples Spekulationsobjekt betrachtet werde, werde sich die Kryptoökonomie nicht von der traditionellen Finanzwirtschaft lossagen können.



Bitcoin & Co. seien daher weder als das unantastbare Heilmittel zu sehen, noch würden sie wie ein Phönix aus der Asche steigen, sollte es im Banken- und Finanzsystem tatsächlich gravierender zu kriseln beginnen. Kryptos hätten ihre Daseinsberechtigung, sollten aber immer als das betrachtet werden, was sie derzeit tatsächlich seien: Eine Assetklasse mit eigenem Chancen/Risikoprofil, welches als Äquivalent, nicht aber als Ersatz zum traditionellen Geldsystem diene. (30.03.2023/ac/a/m)

