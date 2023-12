Bei Blockchain-basierten Anwendungen geht es neben Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum auch um breitere Bereiche wie Web3 und dezentrale Programme. "Wir stehen hier vor einer langfristigen, strukturellen Entwicklung. Blockchain-Anwendungen finden immer mehr Nutzungsbereiche, die über die rein digitalen Zahlungsalternativen mittlerweile weit hinaus gehen", erklärt Rozemuller. "Mit unseren Produkten bieten wir Anlegern die Möglichkeit, unkompliziert über börsennotierte Produkte an den Entwicklungen auf dem Kryptomarkt zu partizipieren - je nach Interesse entweder mit einzelnen Kryptowährungen, mit einem diversifizierten Portfolio oder indirekt über Investitionen in die Unternehmen, die diese Entwicklungen vorantreiben."



Seit dem Start des VanEck Bitcoin ETN im Jahr 2020 hat VanEck sein Angebot an Anlageprodukten in den Krypto- und Blockchain-Sektor stetig erweitert: Neben aktuell neun ETNs (Exchange Traded Notes) auf einzelne Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Solana können Anleger mit zwei ETNs jeweils in eine Auswahl der insgesamt größten und liquidesten Kryptowährungen beziehungsweise der größten und liquidesten Smart-Contract-Werte investieren. Mit dem VanEck Blockchain and Crypto Innovators ETF erhalten Anleger darüber hinaus einen diversifizierten Zugang zu Unternehmen, die in der Krypto- und Blockchain-Branche tätig sind.



