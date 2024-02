Bitcoin stehe in etwa 1,5 Monaten eine Halbierung bevor und viele Analysten würden davon ausgehen, dass der für vorherige Zyklen charakteristische "Ausverkauf vor der Halbierung" bereits im Januar stattgefunden habe, als der Markt nach der Zulassung von ETFs durch die SEC erhebliche Gewinne erzielt habe. Infolgedessen sähen die Experten von XTB ein wachsendes spekulatives Interesse an Altcoins und obwohl Bitcoin heute 0,8% verliere, wende sich das Kapital eindeutig risikoreicheren, kleineren Kryptowährungen zu.



Solange die allgemeine Stimmung rund um BTC positiv sei und die Hoffnungen auf einen Bullenmarkt im Jahr 2024 nur wachsen würden, werde der Markt nach "effizienteren" digitalen Vermögenswerten als Bitcoin selbst suchen und dabei höhere Risiken in Kauf nehmen. Die Experten von XTB hätten auch gesehen, dass die langfristigen Renditen in letzter Zeit gesunken seien, was darauf hindeute, dass die FED in der zweiten Jahreshälfte zu einer für Bitcoin positiven und für den Dollar negativen Normalisierung der Zinspolitik zurückkehren könnte. Auf der anderen Seite sei die Stimmung an der Wall Street derzeit unglaublich optimistisch und die Korrektur könnte zu Mittelabflüssen aus ETFs führen, was nicht nur die Vorteile, sondern auch die Risiken von Bitcoin-Akkumulationsfonds verdeutliche.



Ein Blick auf den Bitcoin-Tageschart zeige, dass auf der Seite der Fibonacci-Retracements das wichtigste Unterstützungsniveau in einem Abwärtsszenario die 44.000 USD-Marke sei. Auf diesem Niveau beobachten wir das 23,6-Fibo der Aufwärtswelle vom Herbst 2022, den durchschnittlichen SMA100 und wichtige On-Chain-Niveaus in Form des durchschnittlichen Kaufpreises von BTC vor kurzfristigen Investoren, so die Experten von XTB. Solange die größte Kryptowährung über 50.000 USD liege, sei das Basisszenario für den Markt ein weiterer Rückgang der Dominanz von BTC, was Zuflüsse in Ethereum und die anderen, kleineren Kryptowährungen unterstütze. Ein Rückgang unter 44.000 USD könnte zu einem Test der Trendlinie beim SMA200 führen. Auf der anderen Seite könnte ein weiterer Aufwärtsimpuls Bitcoin über 60.000 USD bringen und dies sei das von den Analysten von Matrixport geschätzte Szenario für März 2024.





Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (26.02.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin wird seit geraumer Zeit oberhalb von 50.000 US-Dollar gehandelt und hat es schwer, sich den Weg in Richtung 60.000 US-Dollar zu bahnen, aber der breitere Kryptomarkt profitiert von der Konsolidierung der größten Kryptowährung, so die Experten von XTB.Es gebe eine wachsende Aktivität der Investoren auf dem sogenannten Altcoin-Markt, vor allem Ethereum und andere relativ große Kryptowährungen wie Cosmos, Polkadot und Uniswap. Nun würden die Anleger erwarten, dass sich der aktuelle Kryptowährungszyklus nicht von den vorherigen unterscheide. Historisch gesehen habe Bitcoin zu Beginn des Bullenmarktes am besten abgeschnitten, dann habe ihn Ethereum mit seinen Renditen übertroffen, bis schließlich Altcoins explodiert seien und sowohl Ethereum als auch Bitcoin überholt hätten. Jetzt scheine der Markt, die zweite Phase zu durchlaufen, und Glassnode habe dies ebenfalls signalisiert.