Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Start in die neue Woche hat der Bitcoin die Gewinne aus der Vorwoche fast vollständig wieder abgegeben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch am übrigen Kryptomarkt würden zu Wochenbeginn die roten Vorzeichen dominieren. Nach dem starken Lauf der letzten Tage und Wochen seien erste Gewinnmitnahmen jedoch nicht verwunderlich und erst einmal kein Grund zur Panik.Nachdem der Kurs der digitalen Leitwährung am Freitag bei rund 44.705 Dollar ein neues 19-Monats-Hoch markiert habe, habe er am Wochenende über weite Strecken im Bereich von 43.600 Dollar seitwärts tendiert. Am frühen Montagmorgen deutscher Zeit sei er nach Daten vondann innerhalb weniger Minuten um rund fünf Prozent auf 41.330 Dollar abgesackt. An einzelnen Exchanges habe der Bitcoin zeitweise sogar die 41.000er Marke gerissen.Anschließend habe er sich zügig stabilisieren können. Zur Stunde stehe auf 24-Stunden-Sicht noch ein Minus von rund vier Prozent auf 42.100 Dollar zur Buche. Die Gewinne aus der Vorwoche habe der Bitcoin damit nahezu vollständig abgegeben. Auf Sicht der letzten sieben Tage notiere er aktuell noch gut ein Prozent höher. Seit Jahresbeginn summiere sich das Kursplus aber immer noch auf starke 155 Prozent.Greta Yuan, Head of Research, bei der Kryptobörse VDX in Hongkong, werte die leichte Abkühlung an den Märkten als verzögerte Reaktion auf die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. "Der robuste Arbeitsmarkt ließ die Hoffnung auf eine Zinssenkung durch die Fed Anfang nächsten Jahres leicht schwinden. Der Goldpreis fiel ebenfalls, während der US-Dollar-Index anstieg", habe sie dem Branchenportalgesagt.