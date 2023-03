Die Turbulenzen bei Silvergate würden böse Erinnerungen an den Kollaps von FTX im vergangenen November wecken. Entsprechend groß sei die Unsicherheit unter den Marktteilnehmern. Gemessen am Fear & Greed Index für den Kryptomarkt habe sich die Stimmung bislang aber nur leicht eingetrübt. Mit einem Stand von 48 Zählern verharre das Stimmungsbarometer auch zum Start in die neue Woche im neutralen Bereich.



Langfristig orientierte Investoren am Kryptomarkt sollten sich vom jüngsten Rücksetzer nicht aus der Ruhe bringen lassen und dabeibleiben. Um die Silvergate-Aktie sollten Anleger aber weiterhin einen großen Bogen machen.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem weitgehend ruhigen Wochenendhandel am Kryptomarkt verlaufe auch der Start in die neue Woche relativ impulsarm, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Montagvormittag würden zwar die roten Vorzeichen dominieren, die Verluste würden bei den meisten Top-Coins aber moderat ausfallen. Der Bitcoin notiere auf 24-Stunden-Sicht sogar fast unverändert bei rund 22.415 USD. Auf 7-Tages-Sicht stehe jedoch ein Minus von rund 4,5% zu Buche, das zum größten Teil auf den rund 5%-igen Kursrutsch in der Nacht auf Freitag zurückzuführen sei. Sorgen um die Zukunft der in Schieflage geratenen Kryptobank Silvergate Capital hätten da auch den Kryptomarkt erreicht und für einen spürbaren Dämpfer gesorgt.Bereits in der Vorwoche hätten sich zahlreiche große Kunden aus der Kryptobranche von Silvergate abgewendet und angekündigt, keine Transaktionen mehr über die Systeme des Instituts zu tätigen. Am Freitag nach US-Börsenschluss habe Silvergate dann selbst die Konsequenz gezogen und das Silvergate Exchange Network (SEN) eingestellt.Eine drastische Maßnahme, schließlich sei SEN nach Unternehmensangaben "das Herz" des Angebots für Kryptokunden gewesen. Über die Plattform hätten Kunden wie Kryptobörsen, Stablecoin-Emittenten oder Investmentgesellschaften rund um die Uhr Geld transferieren können. Das sei besonders für Firmenkunden aus der Kryptobranche wichtig, denn am Kryptomarkt werde rund um die Uhr gehandelt.Ähnlich habe sich auch Matt Weller, Head of Research bei Forex.com geäußert: "Es sieht nicht so aus, als würde das Silvergate-Problem zu einer breiten Ansteckung führen. Und den größten Teil des Kursrückgangs im Zusammenhang mit dieser Nachricht dürften wir bereits hinter uns haben", habe er dem Branchenportal cointelegraph.com gesagt. Zwar halte er beim Bitcoin durchaus einen erneuten Test der 20.000er-Marke für möglich, die Tiefen des Kryptowinters lägen allerdings hinter uns.