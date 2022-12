Damit sehe es bei vielen Coins zunächst nach einer Fortsetzung der jüngsten Stabilisierung aus. Diese finde zwar auf niedrigem Niveau statt, sei angesichts der angespannten und unsicheren Lage am Kryptomarkt aber dennoch grundsätzlich positiv zu werten. Denn während immer neue Details zu den - augenscheinlich kriminellen - Machenschaften bei FTX ans Licht kämen, seien die Langfrist-Folgen für den Krypto-Sektor nach wie vor nicht abzusehen. Das Risiko einer Pleitewelle schwele weiter.



Vor diesem Hintergrund und mangels positiver Kurskatalysatoren sehe "Der Aktionär" am Kryptomarkt kurz- und mittelfristig allenfalls Potenzial für eine technische Gegenbewegung, nicht aber für eine nachhaltige Erholung. Anleger sollten daher weiterhin entweder sehr langfristig agieren und das Risiko begrenzen oder gleich an der Seitenlinie bleiben.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (15.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die jüngste Erholung am Kryptomarkt legt nach dem US-Zinsentscheid am Mittwochabend erst einmal eine Pause ein, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Während der Bitcoin dabei auf 24-Stunden-Sicht ein moderates Minus von rund einem halben Prozent verbuche, seien die Abschläge bei viele Altcoins deutlich größer. Die Seitwärtsbewegung auf niedrigem Niveau setze sich damit fort.Der Bitcoin-Kurs sei am Mittwoch kurzzeitig bis auf 18.318,53 Dollar geklettert und habe damit den höchsten Stand seit der überraschenden Insolvenz der Kryptobörse FTX im November markiert. Unterstützung hätten dabei die besser als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten am Dienstag und die daraus resultierende Hoffnung auf eine Drosselung des Tempos bei den Zinserhöhungen durch die FED geliefert.Zwar habe die US-Notenbank den Leitzins am Mittwochabend tatsächlich "nur" um 0,5 Prozentpunkte erhöht. Das sei am Markt allerdings bereits erwartet worden und habe zunächst keine neue Euphorie entfachen können. Zudem habe FED-Chef Jerome Powell klargemacht, dass steigende Preise auch weiterhin die größte Gefahr für die US-Wirtschaft darstellen würden. Das Ende der Zinserhöhungen oder gar eine Trendwende in der Geldpolitik dürften also noch länger auf sich warten lassen.