Wien (www.aktiencheck.de) - In einem schwierigen Umfeld kann sich der Kryptomarkt in diesem Jahr weiterhin gut behaupten, wenngleich die Amplitude der Seitwärtsschwankungen hoch bleibt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Kryptospezifische News seien zuletzt Mangelware gewesen und so seien es mehrheitlich Makrothemen, welche die Kurse treiben würden. Mit dem Ende des Zinsanhebungszyklus sollte aber einer der größten Störfaktoren der jüngeren Vergangenheit nun schrittweise an Schrecken verlieren.



In der Kryptowelt selbst rücke mit dem Halving-Event im April 2024 ein zusätzlicher Trigger in Sichtweite, welcher zumindest in der Vergangenheit das Potenzial gehabt habe, dem BTC neue Aufwärtsdynamik zu verleihen. Spekulant:innen sollten aber nicht alles darauf setzen. Schließlich sei derartige Preisanomalie mittlerweile kein Geheimnis mehr und der Effekt könnte am Ende des Tages enttäuschend ausfallen. (19.10.2023/ac/a/m)





